Alpejskie MŚ - wygrana Stuhec w zjeździe, brązowy medal Vonn

Stuhec jest objawieniem tego sezonu. Przed nim 26-letnia Słowenka nigdy nie stała na podium zawodów Pucharu Świata, a w obecnej edycji odniosła już pięć zwycięstw, w tym trzy w zjeździe. Dziesięć lat temu została mistrzynią świata juniorek w slalomie i kombinacji, a rok później zdobyła kolejny złoty medal - w zjeździe. Później przez lata jej kariera nie rozwijała się już tak pomyślnie, także z powodu kontuzji. W niedzielę wygrała zdecydowanie - Venier wyprzedziła o 0,4 s, a Vonn o 0,52.

O ile sukces Stuhec nie jest niespodzianką, to drugie miejsce Venier już tak. 23-letnia Austriaczka tylko raz w karierze była w pierwszej trójce pucharowych zawodów i to w supergigancie, w którym zajęła drugie miejsce w tym roku w Garmisch-Partenkirchen.

Najbardziej utytułowana z grona medalistek jest czterokrotna triumfatorka klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Vonn. Jej start w St. Moritz długo stał pod znakiem zapytania, ponieważ niedawno doznała kontuzji na treningu, gdy szykowała się do powrotu na trasy po urazie kolana. Mimo trwającej jeszcze rehabilitacji i dokuczającego wciąż bólu Amerykanka z powodzeniem wróciła do pucharowej rywalizacji i wygrała nawet jeden zjazd.

32-letnia Vonn, mistrzyni olimpijska w tej konkurencji z Vancouver (2010) i świata z Val d'Isere (2009), z powodu kontuzji nie startowała w igrzyskach w Soczi, a poprzednie mistrzostwa świata w Vail/Beaver Creek były dla niej nieudane. W niedzielę po raz siódmy w karierze stanęła na podium MŚ (ma dwa złota), zostając najstarszą w historii medalistką tej imprezy.

Mistrzostwa w St. Moritz są pechowe dla Sofii Goggii, innej alpejki, której talent objawił się w tym sezonie. W piątek Włoszka prowadziła z dużą przewagą po zjeździe do kombinacji, ale na początku slalomu wypadła z trasy i pożegnała się z niemal pewnym medalem. W niedzielę uzyskiwała bardzo dobre międzyczasy, jednak w końcowej części trasy skrzyżowała narty i chociaż udało jej się dojechać do mety, to straciła cenne dziesiątki sekundy. Z Vonn przegrała o zaledwie 0,07.



Polki w zjeździe nie startowały.