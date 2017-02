Zarobki skoczków narciarskich. Stoch liderem

Lista płac PŚ w skokach w sezonie 2016/17 (po 22 z 33 zawodów; we frankach szwajcarskich/złotówkach):

1. Kamil Stoch 138 500 (ok. 570 000)

2. Stefan Kraft (Austria) 114 000 (ok. 468 500)

3. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 103 150 (ok. 424 000)

4. Maciej Kot 94 200 (ok. 387 000)

...

9. Piotr Żyła 71 350 (ok. 289 000)

13. Dawid Kubacki 46 000 (ok. 189 000)

29. Jan Ziobro 11 750 (ok. 48 300)

30. Stefan Hula 11 000 (ok. 45 000)

56. Aleksander Zniszczoł 900 (ok. 3 700)

62. Klemens Murańka 400 (ok. 1 600)