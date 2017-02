Gryzonia nie chce igrzysk 2026

Foto: By Terra3 (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons

W grudniu parlament Gryzonii (Wielka Rada), jednego z kantonów Szwajcarii głosował za wzięciem kredytu w wysokości 25 mln franków na promowanie olimpijskiej kandydatury regionu.