Korea Północna jedzie na igrzyska do Pjongczangu

Foto: By ATR1992 (Around the Rings, image #4 from this gallery.) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons

Reprezentanci Korei Północnej wystartują w przyszłorocznych zimowych igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu w Korei Południowej - poinformował członek komitetu olimpijskiego tego kraju i MKOl Un Chang,