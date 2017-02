MŚ w biathlonie: Triumf Schemppa, Fourcade bez medalu

28-letni Schempp świetnie spisał się na strzelnicy. Nie zaliczył ani jednego pudła, podobnie jak faworyt gospodarzy Simon Eder. Doświadczony, niespełna 34-letni zawodnik ruszył na ostatnie okrążenie przed Niemcem, ale mocno osłabł na ostatnich metrach i dał się jeszcze wyprzedzić Norwegowi Johannesowi Thingnesowi Boe.

Przed ostatnią wizytą na strzelnicy na czele stawki był wielki faworyt całych mistrzostw Fourcade. Pomylił się jednak dwa razy i musiał biegać dwie karne rundy, co pozbawiło go szans walki o medal. Zresztą jego występ w Hochfilzen jest znacznie poniżej oczekiwań. Wydawało się, że w Austrii będzie go bardzo trudno pokonać, ponieważ cały sezon miał znakomity. Okazało się jednak, że forma - zwłaszcza strzelecka - gdzieś uleciała.

Ostatecznie lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zdobył pięć medali, ale tylko jeden złoty - w biegu na dochodzenie.

Niedzielny triumf to największy indywidualny sukces Schemppa. W Hochfilzen wprawdzie stał już na najwyższym stopniu podium, ale w sztafecie mieszanej. Po raz ostatni Niemiec zwyciężył w biegu ze startu wspólnego dziesięć lat temu - wówczas mistrzem świata został Michael Greis. Schempp wyprzedził drugiego na mecie Boe o dziewięć sekund oraz o 10,1 s trzeciego Edera.

Parę godzin wcześniej bieg ze startu wspólnego kobiet wygrała Niemka Laura Dahlmeier, która w Hochfilzen wywalczyła sześć krążków, co jest rekordowym osiągnięciem w jednej imprezie tej rangi. Druga była Amerykanka Susan Dunklee, a trzecia Finka Kaisa Makarainen.

W niedzielnych konkurencjach zabrakło Polaków.