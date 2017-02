PŚ w skokach: Stoch pozostaje liderem na liście płac, awans Krafta

Na drugie miejsce awansował Austriak Stefan Kraft (102 000 franków szwajcarskich), który w Obersdorfie dwukrotnie stanął na najwyższym stopniu podium. W niedzielę druga seria została odwołana z powodu zbyt silnego wiatru.

Za Stochem, podwójnym mistrzem olimpijskim z Soczi i Kraftem jest Norweg Daniel-Andre Tande - 95 050 franków szwajcarskich.

W klasyfikacji sportowej PŚ Stoch jest również najlepszy - 1067 pkt, przed Tande - 953 i Kraftem - 920.

Bardzo wysoko w rankingu zarobków plasują się inni biało-czerwoni: Maciej Kot cały czas jest piąty (80 200 franków, ok. 330 tys. zł), Piotr Żyła dziewiąty (66 550 franków, ok. 273 500 tys. zł), a Dawid Kubacki 12. (45 200 franków, ok. 186 tys. zł). Dla porównania, Żyła w całym sezonie 2015/16 wzbogacił się o... 35 tys. zł.

Nagroda Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) za pierwsze miejsce w każdym konkursie indywidualnym to 10 tys. franków, za drugie - 8 tys., a za trzecie - 6 tys. Ostatnią, 30. lokatę w serii finałowej FIS wycenia na 100 franków. Triumf w drużynie to 7500 franków.

Oficjalne premie nie są jedynymi dochodami skoczków narciarskich. Zawodnicy ze światowej czołówki mają podpisane prywatne kontrakty sponsorskie i reklamowe, których wysokość jest objęta tajemnicą handlową.