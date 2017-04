Tomasz Gollob wybudzony ze śpiączki

Lekarz: Czucie u Tomasza Golloba jest trudne do określenia

– Rozmawiałem z panem Tomaszem, pytał o sprawy związane z rodziną. Odzyskał oddech i przytomność. To świetna informacja, spodziewaliśmy się, że nastąpi to nieco później – mówi Robert Włodarski, ordynator oddziału klinicznego anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala Wojskowego w Bydgoszczy.

Proces wybudzania Golloba ze śpiączki farmakologicznej trwał kilka godzin. Jeszcze we wtorek rano żużlowiec odpowiadał na pytania lekarzy tylko za pomocą skinięć głowy.

Doktor Włodarski tłumaczy, że Gollob trafił po operacji na oddział intensywnej terapii, ponieważ obrażenia klatki piersiowej okazały się poważniejsze niż tylko w obszarze kręgosłupa.

– Wykonaliśmy badanie obrazowe – nie po to, by ocenić rokowania dotyczące uszkodzonego rdzenia kręgowego, ale żeby się upewnić, czy po zabiegu nie doszło do powikłań. Nie ma żadnych niepokojących objawów – zapewnia dr Włodarski.

Golloba odwiedzili już najbliżsi. Były mistrz świata miał wypadek w trakcie zjazdu ze stromej skarpy. Przy niewielkiej prędkości, 5–10 km/h, stracił kontrolę nad motocyklem i uderzył klatką piersiową o kierownicę.

Jak informuje „Przegląd Sportowy", upadek mógł być spowodowany drobną usterką gumowej manetki. Dziennikarze gazety dotarli do świadka potwierdzającego, że ta część kierownicy leżała na ziemi niedaleko poszkodowanego zawodnika.

Golloba w walce o powrót do zdrowia wspiera mocno środowisko żużlowe. We wtorek na elewacji PGE Narodowego, na którym 13 maja rozegrane zostanie Grand Prix Polski, pojawiło się hasło #MistrzJestJeden, nawiązujące do akcji zbierania pieniędzy na leczenie zawodnika zorganizowanej przez jego klub – MrGarden GKM Grudziądz. Wieczorem pod stadionem w Warszawie odbył się też specjalny bieg.