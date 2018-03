Formuła 1: Kierowcy pod specjalną ochroną

Sebastian Vettel wygrywa w Melbourne. Po siedmiu latach do padoku wrócił Robert Kubica, rezerwowy kierowca Williamsa.

Tegoroczne samochody sš jeszcze szybsze niż maszyny z sezonu 2017, w którym ustanowiono najlepsze czasy okršżeń niemal wszystkich torów. Bolidy wyposażono jednak w coœ, czego kibice – a nawet niektórzy kierowcy – nie sš w stanie wybaczyć władzom F1. Wokół kokpitu pojawił się ochronny pałšk, majšcy chronić głowę zawodnika przed uderzeniem oderwanym przedmiotem, np. zgubionym przez inny samochód kołem. Zdaniem przeciwników jest to mało estetyczne rozwišzanie, do tego sprzeczne z DNA Formuły 1 – sportu dla samochodów z odsłoniętym kokpitem.

Z drugiej strony badania i symulacje przeprowadzane przez ekspertów Międzynarodowej Federacji Samochodowej wykazały, że dodatkowa ochrona kokpitu może złagodzić skutki kraksy czy wręcz uratować życie – mowa tu o œmiertelnych wypadkach z innych serii wyœcigowych.

Prowadzono prace nad ładniejszymi koncepcjami (jak przezroczysta osłona przed kokpitem), ale zabrakło czasu na ich dopracowanie. Skoro władze sportu zapowiedziały już wprowadzenie dodatkowej ochrony głowy w sezonie 2018, to nie było wyjœcia i trzeba było wdrożyć mało estetyczne i na pewno nie uniwersalne rozwišzanie.

Kibice narzekajš na wyglšd samochodów, przeszkadzajš im także mniej efektowne ujęcia z kamer pokładowych. Częœć kierowców, zwłaszcza z młodszego pokolenia, uważa, że F1 tak czy inaczej jest bezpieczna i taki dodatek nie jest potrzebny. Nie ma jednak wyjœcia i trzeba będzie pogodzić się z nowš rzeczywistoœciš – a sens wprowadzenia pałška potwierdzi pierwszy incydent, w którym ten wynalazek uratuje życie lub zdrowie zawodnika.

Dodatkowa ochrona wymusiła też podniesienie masy minimalnej samochodów do rekordowych 733 kg, ale nawet to nie powstrzyma kierowców przed uzyskiwaniem rekordowych czasów. Zimowe testy w Barcelonie czy pierwsza runda mistrzostw œwiata w Melbourne przyniosły najlepsze w historii tych torów czasy okršżeń. Rzecz jasna sama szybkoœć nie wystarcza do zapewnienia kibicom emocji – fani chcš wyrównanej walki w czołówce, a mimo przedsezonowych obaw inauguracja zmagań zadowoliła nawet najbardziej wybredne gusta.

Dominujšcy od czterech lat zespół Mercedes w zeszłym roku musiał mocno się wysilić, by pozostawić w pobitym polu odrodzonš ekipę Ferrari – zresztš nie bez pomocy rywali z Włoch, którzy w decydujšcej fazie mistrzostw tracili punkty po błędach lub awariach. Zimš mistrzowie œwiata udoskonalili swojš zeszłorocznš maszynę i nie ulega wštpliwoœci, że mimo wysiłków konkurencji srebrne samochody znów sš najszybsze w stawce.

W Melbourne bronišcy tytułu Lewis Hamilton zmiażdżył konkurencję niemal perfekcyjnym okršżeniem w kwalifikacjach, ale jego zespołowy partner Valtteri Bottas rozbił samochód i startował dopiero z 15. pola. Osamotniony mistrz œwiata zmierzał w niedzielę po wygranš, ale musiał przełknšć gorycz taktycznej porażki.

Gdy on i jadšcy na drugiej pozycji Kimi Raikkonen z Ferrari mieli już za sobš wizytę w alei serwisowej na zmianę opon, sędziowie ogłosili neutralizację, by uprzštnšć z toru stojšcy w niebezpiecznym miejscu samochód ekipy Haas. W tym momencie na czele jechał Sebastian Vettel – trzeci w kwalifikacjach i pierwszej fazie wyœcigu zawodnik Scuderii nie zjechał jeszcze na zmianę ogumienia. Zgodnie z przepisami wszyscy kierowcy w warunkach zagrożenia dostosowujš prędkoœć do wskazań na wyœwietlaczach w swoich kokpitach.

Vettel zjechał do swoich mechaników, a Hamilton i Raikkonen musieli zwolnić. Toczyli się jeszcze po prostej startowej, gdy czerwone Ferrari wyłoniło się z alei serwisowej tuż przed nosem wœciekłego Hamiltona. Mistrz œwiata próbował odzyskać prowadzenie, ale układ toru w Melbourne nie sprzyja wyprzedzaniu i tak oto szybszy samochód musiał uznać wyższoœć rywala. Tak jak przed rokiem, Vettel rozpoczyna sezon od zwycięstwa w Australii i prowadzenia w mistrzostwach œwiata. Bottas zdołał przebić się tylko na ósmš pozycję, więc zespołowo Ferrari, z podwójnym finiszem na podium w 950. starcie w Formule 1, ma na koncie prawie dwa razy więcej punktów od Mercedesa.

PóŸniej okazało się, że Hamiltonowi zabrakło 0,6 sekundy. Wczeœniej inżynierowie Mercedesa byli już pewni, że w każdym scenariuszu – także neutralizacji – prowadzenie ich kierowcy było niezagrożone. Tak im podpowiedziało oprogramowanie, ale rzeczywistoœć spłatała przykrego dla mistrzów œwiata figla.

Robert Kubica po zeszłorocznych testach z zespołami Renault i Williams celował w powrót do œcigania w tym roku, ale pozostała mu rola trzeciego kierowcy w brytyjskiej ekipie. Williams chce wykorzystać jego doœwiadczenie przy pracy nad samochodem, bo w kokpitach ich wyœcigówek zasiada najmłodszy duet w stawce: 19-letni Lance Stroll, zaliczajšcy drugi sezon w F1, oraz debiutant Siergiej Sirotkin. W Melbourne nie błysnęli szybkoœciš i pozycje w drugiej połowie stawki zdajš się odzwierciedlać aktualnš dyspozycję tej ekipy. Œrodek stawki jest wyjštkowo wyrównany – coraz silniejsze sš zespoły McLaren i Renault – więc nawet jeœli w czołówce Mercedes wykorzysta swojš szybkoœć i zdystansuje Ferrari oraz Red Bulla, to kibice będš mogli cieszyć się zaciętš walkš o dalsze lokaty.

Wyniki Grand Prix Australii:

1. S. Vettel (Niemcy, Ferrari) 1:29.33,283; 2. L. Hamilton (W. Brytania, Mercedes) strata 5,036 sekundy; 3. K. Raikkonen (Finlandia, Ferrari) strata 6,309 sekundy