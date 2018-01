Sonik: Maluchem Dakaru pokonać się nie da

Polski quadowiec o 40. Rajdzie Dakar, urokach i zapachach Limy oraz spotkaniu z Tomem Hanksem.

Rz: Przywišzuje pan wagę do liczb?

Rafał Sonik: Tak, ale nieprzesadnie.

W sobotę ruszył 40. Dakar, dziesišty w Ameryce Południowej i dziesišty z pana udziałem. Chce pan jakoœ szczególnie uczcić ten jubileusz?

Sam fakt, że to mój dziesišty start, nie wywołuje u mnie wielkich emocji. Te liczby skłaniajš jednak organizatora do robienia różnego rodzaju statystyk. Gdyby policzono punkty z dziewięciu dotychczasowych Dakarów w Ameryce Płd., tak jakby to były kolejne rundy mistrzostw œwiata, okazałoby się, że prowadzę, wyprzedzajšc o 5 punktów Marcosa Patronellego. Gdyby ta najbardziej obiektywna klasyfikacja została wprowadzona, byłby to dodatkowy bodziec: zwycięstwo w niej byłoby nie mniej cenne niż wygrana w tegorocznym Dakarze.

W tym roku rywalizacja jest jeszcze bardziej zacięta. Na liœcie startowej znalazło się 49 quadowców. To rekord.

Już chyba w 2015 roku jechało nas 46 albo 47. Może teraz byłoby nas i więcej, gdyby nie górny limit. Ze względów bezpieczeństwa na trasę nie można wpuœcić więcej niż 150 motocyklistów, 100 czy 120 samochodów i 50 quadów.

Pan będzie chciał pewnie utrzeć nosa zwłaszcza Holendrowi Keesowi Koolenowi, który odebrał panu Puchar Œwiata.

Nie podchodzę do tego w taki sposób. Proszę sobie wyobrazić, że quad Koolena ma szeœć biegów, a nie pięć, 20 koni mechanicznych więcej i waży o 30 kg mniej niż pojazdy pozostałych uczestników. To tak, jakby porównać auta WRC i WRC-2. Na szybkich odcinkach quad Holendra jest nie do pokonania, bo rozwija prędkoœć większš o 40 km/h. Rywalizować z nim można tylko na trudnych technicznie i nawigacyjnych odcinkach. To oznacza, że Koolen będzie się œcigał sam ze sobš. Nie potrafię zrozumieć, dlaczego FIM (Międzynarodowa Federacja Motocyklowa – przyp. red.) i organizatorzy Dakaru dopuszczajš jego quada. Tym bardziej że w 2012 roku mnie, dwóch innych Polaków oraz jednego Czecha próbowano zdyskwalifikować za rzekomo niezgodnš konstrukcję pojazdów. Od tego czasu przepisy się nie zmieniły, a mimo to Koolen może startować ze spawanš ramš i silnikiem niedostępnym w handlu. W żadnym innym motorsporcie nie byłoby to możliwe.

Czy ta różnica sprawia, że Koolen wyrasta na jednego z faworytów Dakaru?

To holenderski zakapior, z rolniczej rodziny, przyzwyczajony do ciężkiej, fizycznej roboty, który osišgnšł też sukces w biznesie, współtworzšc Booking.com i Ubera. Staje się jednak nerwowy, gdy wpada w kłopoty. To pokazał ubiegłoroczny Dakar. Trudno było się do niego zbliżyć, dopóki nie zaczšł się gubić w nawigacji. GroŸni będš jak zwykle Ignacio Casale, Axel Dutrie, Pablo Copetti, Alexis Hernandez, oczywiœcie bronišcy tytułu Siergiej Kariakin... W sumie jest ponad 20 szybkich zawodników i nie zdziwię się, jeœli przez pierwsze trzy, cztery etapy różnice między nami będš minimalne.

Wyruszyliœcie z Limy. Peru wróciło na Dakar po pięciu latach przerwy. Jakie ma pan wspomnienia z tego kraju?

Lima kojarzy mi się z najpyszniejszymi i najlepiej pachnšcymi potrawami, jakie jadłem w życiu. Żadna restauracja z gwiazdkami Michelin nie da tego, co prawdziwa peruwiańska knajpa. Szkoda, że nie kończymy w Limie, bo nagroda za dotarcie do mety w postaci ceviche (sałatka z owocami morza – przyp. red.) byłaby ogromnš motywacjš. W Peru sš także genialne antykwariaty, mamy fajnš Polonię, nie mówišc już o tym, że najwyższa niegdyœ kolej na œwiecie, zaprojektowana przez polskiego inżyniera, wozi ludzi do dzisiaj. Mam w Limie swój ulubiony hotel, stojšcy na prawie 100-metrowym przepięknym klifie. Przez okna można obserwować latajšcych kitesurferów.

Sportowe wspomnienia też mam dobre. W 2012 roku ukończyłem tam Dakar na czwartym miejscu, rok póŸniej startowaliœmy z Limy i zajšłem na pierwszym etapie trzeciš pozycję. Warunki do jazdy nie sš jednak najlepsze. Bryza od Pacyfiku sprawia, że przy brzegu panuje przyjemny chłód, problem w tym, że nanosi mgłę solnš na pustynię. Ta maŸ soli, piasku i słonej wody bardzo utrudnia nam życie, często kompletnie nie widzimy, dokšd jedziemy, trzeba przecierać rękawiczkami gogle, szyby się rysujš.

Polska reprezentacja znów jest uboga. Liczy tylko 11 osób.

Pamiętam, jak jeszcze w 2014 roku mieliœmy szeœć czy siedem samochodów, a trzy w czołowej dziesištce. W tym roku jedzie tylko Kuba Przygoński, do tego czterech motocyklistów i dwa quady. Nie ma nawet Darka Rodewalda (mechanik, dwukrotny triumfator Dakaru w holenderskim zespole Iveco – przyp. red.).

Cele sš jednak ambitne. Władze Orlenu chcš, by Przygoński rzucił wyzwanie kierowcom Peugeota, poprawił siódme miejsce z ubiegłego roku, a nawet stanšł na podium.

Doskonale pan wie, że moje serce jest biało-czerwone, więc kibicuję Kubie, ma potencjał na pierwszš trójkę, ale byłbym zaskoczony, gdyby stanšł na podium już teraz. Konkurencja jest wyœmienita: Nani Roma, Nasser Al.-Attiyah, Sebastien Loeb, Stephane Peterhansel... Ucieszę się z każdego przejechanego przez Kubę etapu. Jak się zmieœci w pištce, to będzie rewelacyjny wynik.

Słyszał pan, że za kierownicš Toyoty debiutuje Portugalczyk Andre Villas-Boas, były trener m.in. Chelsea i Tottenhamu?

Myœlę, że jeszcze niejedno znane nazwisko ze œwiata sportu pojawi się na Dakarze, bo dla bardzo wielu ludzi to synonim wyzwania. My mieliœmy Adama Małysza. Nie zdziwiłbym się, gdyby pojechał nawet Robert Lewandowski, który ostatnio coœ na ten temat powiedział. Za każdego zawodnika, który zmienia dyscyplinę, trzymam mocno kciuki. Bo Dakar to fantastyczna przygoda. Każdy debiutant musi się jednak liczyć ze sporš dawkš frustracji, bo rajd się bardzo rozpędził i sprofesjonalizował.

A Toma Hanksa, któremu przekazał pan osobiœcie wylicytowanego, słynnego fiata 126p z Bielska-Białej, nie próbował pan namawiać na Dakar?

Nie chciałem stawiać go w kłopotliwej sytuacji, bo być może nawet nie wie, co to jest Dakar. W USA ten rajd jest mało popularny, na listach startowych ciężko znaleŸć tamtejszych zawodników. Amerykanie wolš oglšdać wyœcigi na torze, jedzšc popcorn i pijšc coca-colę. Ale myœlę, że gdyby ten maluch był dwa razy większy, został zbudowany na rurach od Mini i wystartował w Dakarze, sława rajdu dotarłaby i do Hanksa. Chociaż oczywiœcie fiatem 126p Dakaru przejechać się nie da.

Widziałem, że Hanks cieszył się z prezentu jak dziecko...

Rzeczywiœcie, i były to szczere reakcje. Od taksówkarzy z Los Angeles słyszałem, że to przyzwoity facet, a jego reputacja nie wisi na włosku – w przeciwieństwie do innych hollywoodzkich aktorów.

Nieco póŸniejszy start Dakaru niż przed rokiem sprawił, że mógł pan tym razem spędzić œwięta z rodzinš. Zdšżył się pan nacieszyć bliskimi?

Miałem szczęœcie, że nie musiałem się niczym istotnym zajmować i mogłem wypoczęty udać się w podróż do Peru – razem z Karolinš, która jest zawziętym reporterem. Spodziewam się, że wiele materiałów, jakie będziemy przesyłać do Polski, będzie jej autorstwa. Ma przy tym osobisty stosunek do rajdów (partnerka Sonika jest córkš Michała Sołowowa, biznesmena i kierowcy rajdowego – przyp. red.). Ciężko nam było zostawić na niemal cztery tygodnie półtorarocznego synka. Gniewko ma już swój czterokołowy pojazd, w którym może się odpychać nóżkami i poruszać po całym domu. Zabieram go na przejażdżki prawdziwym quadem po piasku. Bardzo mu się podoba. Nie zamierzam zmuszać go, by został quadowcem, ale może złapie bakcyla.