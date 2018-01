Piasek dla bogatych

Dla uczestników rozpoczynajšcego się 6 stycznia Rajdu Dakar najważniejsza jest przygoda, czasami zwycięstwo. Koszty, a te sš horrendalne, zazwyczaj nie majš znaczenia.

Nasser Al-Attiyah dwukrotnie wygrywał – w kategorii samochodów – rozgrywany od blisko dziesięciu lat w Ameryce Południowej najsłynniejszy rajd terenowy: w 2011 i 2015 roku. Za ostatniš wygranš otrzymał pożšdanš przez każdego kierowcę, przemierzajšcego tysišce kilometrów w piasku, błocie, deszczu, upale, statuetkę Tuarega. Premia pieniężna dla Katarczyka wyniosła natomiast – i nie ma mowy o żadnej pomyłce – 0.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Sukces Kataru

Al-Attiyahowi żaden czek będšcy nagrodš za zwycięstwo nie przyniósłby satysfakcji. 47-letni kierowca jest kuzynem emira i byłego premiera Kataru Hamada ibn Chalifa al-Saniego. Jego ojciec był ministrem energetyki. Rodzina należy do elity politycznej kraju, co jest równoznaczne z majštkiem liczonym w milionach dolarów. Do niedawna należała do niej największa miejscowa firma deweloperska.

Jako jeden z nielicznych bogatych Katarczyków Al-Attiyah poœwięcił się jednak sportowi. Stwierdził, że nie chce być jak krewni lekarzem, inżynierem czy politykiem. Dziœ jest najbardziej popularnym sportowcem w kraju, wymienianym w podręcznikach szkolnych. Na to wyróżnienie zasłużył sobie medalem olimpijskim w strzelectwie na igrzyskach w Londynie w 2012 roku, ale przede wszystkim zwycięstwami w Rajdzie Dakar. Katarczycy, inwestujšcy od kilkunastu lat miliony w piłkę nożnš, lekkoatletykę, pływanie, kolarstwo, ale jak dotšd praktycznie bez medalowej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału (poza wicemistrzostwem œwiata w piłce ręcznej), doczekali się sportowca z prawdziwego zdarzenia o rodzimych korzeniach, i do tego w dyscyplinie rozgrywanej na pustynnych piaskach.

Do Rajdu Dakar i jazdy po bezdrożach w innych tego typu imprezach zawsze przepustkš jest gruby portfel. Liczš się rzecz jasna także talent i umiejętnoœci. Al-Attiyah jest mimo swojego bogactwa naprawdę dobrym kierowcš. Uczył się jeŸdzić od 12. roku życia. – Nikt mi nie robił przeszkód, przecież w moim kraju nie ma policji – tłumaczył. Ale bez finansowego wsparcia rodziny nie mógłby ruszyć na podbój Ameryki Płd.

Płać za start

Nie sš znane dokładne koszty wynajęcia i dostosowania do warunków Rajdu Dakar samochodów, którymi jeŸdził Katarczyk. Producenci je ukrywajš. Ceny idš od pół miliona euro w górę, nierzadko przekraczajš milion. Ten koszt stanowi jednak tylko punkt wyjœcia.

Organizatorzy na wstępie każš sobie słono płacić za „wpisowe". Stawki dla motocyklistów dochodzš do 15 tys. euro, dla kierowcy i pilota samochodu wahajš się od 26–32 tys. euro i co najmniej 40 tys. dla prowadzšcego ciężarówkę. Ceny uzależnione sš od stażu, statusu – amator czy zawodowiec. Uczestnik musi też posiadać sztab techniczny. Za udział każdego mechanika i innego członka ekipy trzeba zapłacić – od kilku do 15 tysięcy euro za osobę. Auta serwisowe, specjalne kampery, stanowiš kolejny punkt w wydatkach. To sš wymogi organizatora, firmy Amaury Sport Organisation (ASO), który w zamian oferuje transport sprzętu z portu we Francji do Ameryki Płd. w jednš i drugš stronę, ubezpieczenie OC, GPS, opiekę medycznš, w przypadku groŸnych wypadków – a to zdarza się dosyć często – gwarancję akcji ratowniczej. Zwycięzca rajdu w kategorii quadów z 2015 roku Rafał Sonik przyznał, że opłaty startowe wynoszš około 200 tys. euro.

Na tym wydatki się nie kończš. Samochody, motocykle, ciężarówki jadš na specjalnie przygotowanej do warunków rajdu benzynie. Spalajš po kilkanaœcie, czasami nawet kilkadziesišt litrów na 100 km. Takie paliwo jest œrednio trzy razy droższe niż normalne. Na tankowanie trzeba więc przeznaczyć co najmniej 100 tys. euro. Do tego codziennie wymieniane sš komplety filtrów oleju. Zespoły zabierajš ze sobš od kilkudziesięciu do kilkuset par opon. Koszty sprzętu i benzyny dorównujš opłatom startowym. Po zsumowaniu robi się już kilkaset tysięcy euro.

A przygotowania? Starty w rajdach terenowych na całym œwiecie? Bez tego doœwiadczenia nie warto próbować sił w Dakarze. Dla kierowców to najbardziej wymagajšcy rajd na œwiecie. Trzeba się więc przyzwyczaić do startu w ekstremalnych warunkach, przetestować siebie i sprzęt i wydać przy tym kolejne kilkaset tysięcy euro.

Był Małysz, będzie Lewandowski?

Chętnych do startu w tej imprezie jednak nie brakuje. Nawet w czasach kryzysu finansowego listy zgłoszeń pękały w szwach. W tym roku na starcie w Limie stanie 190 motocykli i quadów, 105 aut i 42 ciężarówki. Łšcznie pojedzie 525 kierowców i pilotów. Rekord padł w quadach. Wystartuje 50 osób, w tym Rafał Sonik, jeden z najbogatszych Polaków. Pojedzie po raz czwarty. W 2015 roku odniósł zwycięstwo, w zeszłym roku był czwarty.

Od 2000 roku polskich uczestników tej ekstremalnej próby terenowej wspiera Orlen Team. Jako pierwsi pod szyldem firmy z Płocka startowali Marek Dšbrowski i Jacek Czachor. Debiutant – motocyklista Maciej Giemza, który rozwija się w stworzonej przed kilku laty akademii Orlenu – start w Dakarze zapewnił sobie, wygrywajšc klasyfikację debiutantów Dakar Challenge podczas rajdu Merzouga. Nie musi się martwić o opłaty wpisowe i sprzęt. Te koszty pokrywa za niego polski sponsor. Inaczej pewnie nie miałby szans pojechać w Ameryce Płd.

Inna kategoria uczestników to ludzie z nazwiskiem, najczęœciej byli sportowcy – niekoniecznie wywodzšcy się z rajdów bšdŸ wyœcigów – w których dla reklamy inwestujš znane firmy. W Dakarze wystartował Adam Małysz, myœli o tym podobno Robert Lewandowski. Kilka razy brał udział w rajdzie francuski mistrz œwiata w narciarstwie alpejskim Luc Alphand, a w tym roku pojedzie były trener FC Porto, Chelsea, Tottenhamu i Zenitu Sankt-Petersburg, Portugalczyk Andre Villas-Boas. Nie wiadomo, czy dostajš zniżki na starcie, ale nie można tego wykluczyć.

Raz zimno, raz goršco

W tym roku w Dakarze pojedzie dziesięciu Polaków. Motocykliœci Maciej Giemza, Paweł Stasiaczek, Jakub Pištek i Maciej Berdysz, na quadach – Rafał Sonik i Kamil Wiœniewski, w samochodzie Jakub Przygoński, jako piloci w innych załogach Sebastian Rozwadowski i Maciej Marton, a mechanikiem w jednej z ciężarówek będzie Michał Wrzos.

Jubileuszowa 40. edycja rozpocznie się 6 stycznia w Limie, zakończy 20 stycznia w Cordobie. Do pokonania uczestnicy majš 9 tys. kilometrów. Przejadš przez trzy kraje – Peru, Boliwię, Argentynę. Aż pięć dni spędzš na wysokoœci ponad 3000 m n.p.m. W każdej z kategorii do pokonania zawodnicy będš mieli co najmniej jeden odcinek maratoński. Organizatorzy ostrzegajš, że jednego dnia będzie zimno, następnego upalnie, raz wilgotno, raz sucho. Kierowcy muszš przygotować siebie i maszyny na każdš pogodę.

Ostatniš edycję na trasie œledziły 4 miliony widzów. Rajd transmitowało 70 stacji telewizyjnych na 5 kontynentach w 190 krajach. Odnotowano aż 24 miliony odtworzeń wideo na stronie oficjalnej imprezy. Firma Amaury Sport Organistation co roku zwiększa przychody dzięki Dakarowi, ale zapewnia też zyski innym. Zarabiajš kraje goszczšce rajdowców – ASO podaje, że ok. 300 mln euro rocznie.

Tylko zawodnicy dostajš niewiele. Za zwycięstwo nagród nie ma w ogóle albo wynoszš po kilka tysięcy euro. Na szczęœcie wielu ze startujšcych premii za wygranš raczej nie potrzebuje.

Olgierd Kwiatkowski

redakcja@parkiet.com