Vettel wygrał Grand Prix Bahrajnu. "Jechałem bez opon"

Sebastian Vettel z teamu Ferrari wygrał wyœcig o Grand Prix Bahrajnu, drugš rundę mistrzostw œwiata Formuły 1. Niemiec wyprzedził Valtteriego Bottasa z ekipy Mercedes GP i kolegę Fina z zespołu - Brytyjczyka Lewisa Hamiltona.

Vettel dzień wczeœniej wywalczył pole position. Po dobrym starcie usadowił się na prowadzeniu i nie stracił go aż do końca wyœcigu, nie liczšc momentu, gdy zjechał na zmianę opon do pit stopu. Jednak jadšcy za nim Fin œcigał do samej mety - na ostatnich okršżeniach zmniejszył stratę do Niemca z siedmiu sekund do zaledwie pół sekundy. Powodem był fakt, że Vettel jako jedyny zjechał na zmianę tylko raz, choć poczštkowo planował dwukrotnie. Po zakończeniu wyœcigu stwierdził, że "ostatnie okršżenia jechał praktycznie bez opon".

Ze stratš prawie szeœciu sekund dojechał za Bottasem Lewis Hamilton. Kolejni zawodnicy stracili do zwycięzcy już ponad minutę.

Kierowcy Williamsa, w którym rezerwowym jest Robert Kubica, po raz kolejny spisali się bardzo słabo. Kanadyjczyk Lance Stroll był szesnasty, a Rosjanin Siergiej Sirotkin siedemnasty - byli ostatnimi zawodnikami, którzy dojechali do mety. Trzech kierowców bowiem - Kimi Raikkonen z Ferrari i obaj kierowcy Red Bulla - wycofali się w trakcie wyœcigu.

Kolejna runda - wyœcig o Grand Prix Chin - odbędzie się 15 kwietnia w Szanghaju.

GP Bahrajnu:

1. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) - 1:32.01,940

2. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) - strata 0,699 s

3. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) - 6,512

4. Pierre Gasly (Francja/Toro Rosso) - 1.02,243

5. Kevin Magnussen (Dania/Haas) - 1.15,046

6. Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault) - 1.39,024

7. Fernando Alonso (Hiszpania/McLaren) - 1 okršżenie

8. Stoffel Vandoorne (Belgia/McLaren) - 1 okršżenie

9. Marcus Ericsson (Szwecja/Sauber) - 1 okršżenie

10. Esteban Ocon (Francja/Force India) - 1 okršżenie

Klasyfikacja po dwóch wyœcigach:

1. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) - 50 pkt

2. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) - 33

3. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) - 22

4. Fernando Alonso (Hiszpania/McLaren) - 16

5. Kimi Raikkonen (Finlandia/Ferrari) - 15

6. Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault) - 14

7. Daniel Ricciardo (Australia/Red Bull) - 12

-. Pierre Gasly (Francja/Toro Rosso) - 12

9. Kevin Magnussen (Dania/Haas) - 10

10. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) - 8