Ekstraliga żużla: Stal Gorzów pierwszym liderem

Bršzowi medaliœci z zeszłego sezonu, żużlowcy Stali Gorzów, objęli prowadzenie w tabeli PGE Ekstraligi po pierwszej kolejce. Dwa spotkania zakończyły się remisami.

Już w sobotę po powtórce z zeszłorocznego finału Sparta Wrocław zremisowała z Uniš Leszno. Osłabieni brakiem kontuzjowanego Piotra Pawlickiego mistrzowie Polski prowadzili od drugiego biegu, dajšc się dogonić dopiero dziewięć wyœcigów póŸniej. Chwilę póŸniej na jedyne prowadzenie tego dnia wyszli gospodarze, ale riposta Janusza Kołodzieja i Emila Sajfutdinowa i wygrana 5:1 ponownie przechyliła szalę na korzyœć goœci. Po odważnym ataku na ostatnich metrach Maksyma Drabika na ostatnich metrach 14. biegu wynik ponownie się wyrównał, a podział punktów ustaliło ostatnie w sobotę zwycięstwo najlepszego z wrocławian Macieja Janowskiego.

Remisem zakończyło się też drugie spotkanie, rozegrane już w niedzielę, w którym GKM Grudzišdz podejmował Włókniarza Częstochowa. Tu gospodarze prowadzili niemal od poczštku do końca, po 10. wyœcigu wygrywajšc już 35:25. Udane roszady taktyczne trenera Marka Cieœlaka i trzy kolejne zwycięstwa Fredrika Lindgrena pozwoliły jednak goœciom odrobić całš pracę i rzutem na taœmę wywieŸć korzystny wynik.

W starciu dwóch drużyn, które w tym roku typowane sš do niższych miejsc w tabeli, Unia Tarnów pokonała Falubaza Zielona Góra. Najwięcej punktów dla gospodarzy zdobył debiutujšcy w zespole beniaminka Nicki Pedersen - 13. Ogólnie trzej tarnowscy Duńczycy (oprócz Pedersena także Peter Kildemand i Kenneth Bjerre) zdobyli 33 z 47 punktów Unii. W zespole goœci najlepiej punktowali Michael Jepsen Jensen - również Duńczyk - i Grzegorz Zengota, którzy zdobyli po 10 punktów. Zawiedli za to liderzy - doœwiadczony Piotr Protasiewicz i wicemistrz œwiata Patryk Dudek.

Spotkanie, które zakończyło się najpóŸniej, zakończyło się okazałš wygranš Stali Gorzów nad Get Well Toruń. Mecz rozpoczšł się pechowo dla goœci, ponieważ po upadku już w pierwszym biegu do szpitala pojechał mistrz œwiata, Australijczyk Jason Doyle. Jego koledzy tylko przez chwilę nawišzywali rywalizację z gorzowianami, wœród których brylowali Krzysztof Kasprzak (komplet 15 punktów) i Bartosz Zmarzlik (14 punktów, przegrał tylko z Kasprzakiem). Korzystnie zaprezentował się też Słowak Martin Vaculik. Torunianie w całym meczu wygrali natomiast tylko trzy biegi. Najwięcej punktów zdobył dobrze znajšcy gorzowski tor Niels Kristian Iversen (jeszcze w zeszłym roku jeŸdził w Gorzowie), który zdobył 7 punktów, a mimo to menedżer Jacek Frštczak zastšpił go w ostatnim biegu słabszym Jackiem Holderem.

Za tydzień w najciekawszym meczu mistrz Polski Unia Leszno zmierzy się na własnym stadionie ze Stalš.

Wyniki 1. kolejki PGE Ekstraligi:

Betard Sparta Wrocław - Fogo Unia Leszno 45:45

Sparta: Woffinden 11, Dróżdż ns, Janowski 12, Lebiediew 0, Milik 11, Drabik 6, Wojdyło 1, Fricke 4

Unia: Hampel 12, Picz ns, Kurtz 3, Kołodziej 11, Sajfutdinow 7, Kubera 6, Smektała 6

GKM: Lindbaeck 6, Huckenbeck ns, Buczkowski 7, Przem. Pawlicki 9, A. Łaguta 10, Wawrzyniak 2, Wieczorek 5, Pieszczek 6

Włókniarz: Madsen 15, Musielak 1, Miedziński 1, Lindgren 18, Zagar 8, Gruchalski 2, Œwidnicki 0, Lyager ns

Unia: N. Pedersen 13, Mroczka 2, Kildemand 8, Jamróg 8, Bjerre 12, Konieczny 0, Rolnicki 4, Kułakow ns

Falubaz: Jepsen Jensen 10, Gomólski 3, Dudek 7, Zengota 10, Protasiewicz 6, Zgardziński 4, NiedŸwiedŸ 3, Tonder ns

Stal: Vaculik 13, Sundstroem 5, Kasprzak 15, WoŸniak 2, Zmarzlik 14, Szczotka 1, Karczmarz 4, Czerniawski 0

Get Well: Doyle 0, Przedpełski 5, Iversen 7, Walasek 4, Holta 8, Kaczmarek 5, Kopeć-Sobczyński 0, J. Holder 6

