Formuła 1: Kubica długo za kierownicą

Pod Barcelonš ruszyły przygotowania do sezonu 2018. Po raz pierwszy od siedmiu lat udział w zimowych testach bierze Robert Kubica, jako kierowca rozwojowy zespołu Williams.

Korespondencja z Barcelony

Polak przegrał walkę o wyœcigowy fotel z rosyjskim debiutantem Siergiejem Sirotkinem, który wnosi do zespołu pokaŸny budżet rzędu 15 milionów euro. Dla prywatnej ekipy, pozbawionej wsparcia możnych partnerów, jest to doœć istotny argument. Zwłaszcza, że w tym roku odeszli dwaj sponsorzy, a główny, firma Martini, kończy współpracę po sezonie 2018. Ostatecznie Kubicy pozostała posada trzeciego kierowcy. Wraca do padoku Formuły 1 po to, by doœwiadczeniem wspierać najmłodszy w stawce wyœcigowy duet.

– Nie ukrywam, że cel i ambicje były inne – mówił Kubica o swojej roli. – Posada kierowcy wyœcigowego w pewnym momencie wydawała się bardzo bliska, ale sytuacja potoczyła się inaczej. Jazdy nie będzie tak dużo jak kiedyœ, ale dostanę swoje dni i swój czas za kierownicš. Nie podjšłbym się takiego zadania, gdybym nie mógł jeŸdzić. To nie miałoby sensu i nie zbliżałoby mnie do końcowego celu, którym sš starty w Grand Prix.

Rzeczywiœcie, jak na współczesne realia Kubica dostał sporo czasu za kierownicš. W minionš niedzielę to on jako pierwszy poprowadził nowiutkiego Williamsa FW41 podczas tak zwanego dnia filmowego. Pod płaszczykiem realizowania materiałów promocyjnych zespoły sprawdzajš w ten sposób, czy œwieżo zmontowana maszyna działa bez zarzutu. Inne ekipy dzieliły takie dni, podczas których przejechać można sto kilometrów, między swoich wyœcigowych kierowców. Także im powierzajš pracę podczas oœmiu dni oficjalnych zimowych testów – tymczasem Kubica dostał dwie połówki dnia w pierwszej sesji, podobnie ma też być w przyszłym tygodniu, podczas drugiej sesji.

Tyle, że w tym tygodniu plany przygotowań mocno pokrzyżowała pogoda. We wtorek po południu zaczšł prószyć œnieg, ale mimo opadów i temperatury bliskiej zera dało się jeszcze jeŸdzić. Znacznie gorzej było w œrodę: po nocnych i porannych opadach zamiast samochodów w alei serwisowej pojawiły się bałwany. Œnieg ustšpił dopiero w południe, za to zaczšł padać deszcz. W takich warunkach nie dało się jeŸdzić, niektórzy kierowcy pokonali pojedyncze okršżenia instalacyjne.

Przez pogodę zespołom uciekł jeden cenny dzień przygotowań. Pojawiły się plany „odrobienia” tego dnia, ale wymagałoby to jednogłoœnej zgody wszystkich ekip – takowej nie było, bo Williams i Ferrari zaplanowały na pištek i sobotę kolejne dni filmowe (już ostatnie z przysługujšcych każdemu zespołowi dwóch takich dni na sezon).

Straconego czasu nie da się nadrobić, więc w czwartek oraz podczas drugiej sesji testowej, w przyszłym tygodniu, zespoły czeka wytężona praca. Typowe dla zimowych przygotowań drobne kłopoty urastajš do rangi poważnych, bo przez nie ucieka cenny czas na torze. Z kolei nawet kiedy da się jeŸdzić, warunki nie sš w ogóle reprezentatywne dla typowych weekendów wyœcigowych. Największym wyzwaniem przy niskich temperaturach jest zmuszenie ogumienia do pracy. Zimne opony nie dajš wystarczajšcej przyczepnoœci.

– Sš ogromne problemy z utrzymaniem temperatury opon – relacjonował Kubica. – Na używanych oponach musiałem wyglšdać jak klaun, jak gdybym jechał po raz pierwszy w życiu nawet nie samochodem Formuły 1, tylko samochodem w ogóle.

Mimo fatalnej pogody podczas pierwszej sesji testowej oraz ambicji i nadziei sięgajšcych wyżej niż posada trzeciego kierowcy, Kubica jest w zaskakujšco dobrym nastroju. Nie ulega wštpliwoœci, że powrót do œwiata Formuły 1 podziałał na niego doskonale. – Wczoraj skończyłem pracę około północy, dzisiaj zaczšłem już o 7:20 – opowiadał z werwš licznie zgromadzonym dziennikarzom. – Pracuję tak, jak gdybym to ja miał wystartować w Australii. Jestem tłumaczem pomiędzy kierowcami i inżynierami. Staram się pomagać całemu zespołowi. Podoba mi się ta praca, bardziej niż się spodziewałem i jestem tym nawet zaskoczony.

Pierwsza tura testów kończy się w czwartek, a od wtorku kolejna, czterodniowa – już ostatnia przed rozpoczęciem zmagań. Sezon rusza w ostatni weekend marca, w Australii.

Autor jest komentatorem telewizji Eleven Sports.