Rafał Sonik wycofał się z Rajdu Dakar. 500 km ze złamaniem

Rafał Sonik wycofał się z Rajdu Dakar po pištym, wiodšcym z San Juan de Marcona do Arequipy etapie. Polak złamał głowę koœci piszczelowej i strzałkowej.

Polak wspinajšc się na jednš z wydm wpadł w około dwumetrowš dziurę. - Dodałem gazu żeby jš ominšć i wtedy znów wypadł mi bieg Quad spadł. Nie miał napędu więc wbił się w piach. Nie wypadłem, nie przerolowałem, ale cała siła uderzenia skupiła się w lewym kolanie. Tym, które uszkodziłem podczas wypadku na ostatnim Rajdzie Sardynii - relacjonował w rozmowie z onet.pl.

Złamana głowa koœci piszczelowej i strzałkowej.

Tu kończy się mój 10. rajd @dakar pic.twitter.com/bax6zVhXZm — Rafał Sonik (@rafal_sonik) 11 stycznia 2018

Sonik walczšc z bólem dojechał do mety pištego etapu, ale na starcie kolejnego już go nie zobaczymy. Z kontuzjš przejechał 30 ostatnich kilometrów odcinka specjalnego, a póŸniej 470 kilometrów "dojazdówki" na metę w Arequipie. Tam udał się do ambulatorium na badania, które wykazały złamanie głowy koœci strzałkowej i piszczelowej.

Samolotem medycznym Polak został przetransportowany do szpitala w Limie. W momencie wycofania zajmował siódme miejsce w klasyfikacji kierowców quadów.

W Dakarze wcišż jedzie drugi z polskich quadowców. Kamil Wiœniewski na metę pištego etapu wjechał tuż za Sonikiem, w klasyfikacji generalnej jest 21.