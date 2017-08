Ekstraliga żużla: Wniosek Grigorija Łaguty odrzucony. Będzie degradacja ROW-u Rybnik?

Łaguta został złapany na dopingu po kontroli wykonanej po meczu z Włókniarzem Częstochowa. Później wystąpił jeszcze w dwóch spotkaniach, zanim został zawieszony. Łącznie w tych trzech meczach ROW zdobył 5 punktów meczowych, które po dyskwalifikacji za doping powinny zostać rybnickiemu zespołowi odjęte.

W praktyce oznacza to degradację ROW-u do I ligi. Ma on na koncie po rundzie zasadniczej 11 punktów. Po odjęciu pięciu, znajdzie się na ostatnim miejscu w tabeli, a na przedostanie awansuje wciąż aktualny wicemistrz Polski Get Well Toruń.

Pisaliśmy o tym » Meldonium na torze

Decyzja w tej sprawie nie jest jeszcze oficjalna, gdyż czwartkowa decyzja agencji POLADA oznacza tylko powrót na drogę postępowania dyscyplinarnego. Kolejna rozprawa w sprawie Łaguty ma się odbyć 1 września. To po terminie, wyznaczonym nieoficjalnie przez Ekstraligę, która jednak może poczekać na werdykt, o ile faktycznie tego dnia podjęta zostanie konkretna decyzja. Choć Ekstraliga zapowiadała, że będzie czekać najpóźniej do poniedziałku, to gdyby decyzja zapadła w piątek, nic nie zmieni w kwestii meczów zaplanowanych na niedzielę - choć zmieni się kolejność w tabeli na miejscach 2-3, to i tak - z innych względów - pierwsze starcie półfinałowe Stali Gorzów ze Spartą Wrocław odbędzie się na obiekcie tej drugiej. Z kolei baraże, w których pojedzie drużyna z siódmego miejsca w Ekstralidze, odbędą się nieco później.

Po dopingowej wpadce Łaguty konsekwencje grożą nie tylko jego klubowi, ale i reprezentacji Rosji, która w lipcu wywalczyła brązowe medale Drużynowych Mistrzostw Świata. Łaguta pojechał w turnieju półfinałowym i choć w barażu i finale już nie wystąpił, to zdyskwalifikowania Rosjan domaga się federacja duńska. Sprawą ma się zająć FIM.

Jak informuje "Przegląd Sportowy", POLADA będzie wnioskowała do tzw. Panelu Dyscyplinarnego aż o cztery lata dyskwalifikacji dla Grigorija Łaguty.