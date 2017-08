Ekstraliga żużla: Lubuskie derby znów na remis

W pierwszych meczach lepiej spod taśmy wychodzili gospodarze, by na dystansie tracić swoje pozycje. Mimo to Falubaz zdołał po piątym biegu wyjść na sześciopunktowe, najwyższe w całym meczu prowadzenie.Swoją przewagę szybko roztrwonił. Kolejne trzy gonitwy kończyły się wynikami 2:4 i po ośmiu biegach znów był remis. Na dwupunktowe prowadzenie, wypracowane ponownie przez gospodarzy w 10. biegu, goście odpowiedzieli wygraną 5:1 w 12. i 4:2 w 13., przed wyścigami nominowanymi po raz pierwszy wychodząc na prowadzenie.

W 14. biegu „planowo” z pierwszego pola na prowadzeniu z pierwszego łuku wyjechał Jarosław Hampel, ale dość niespodziewanie tuż za nim zameldował się Patryk Dudek, co sprawiło, że przed ostatnią odsłoną był remis 42:42. Decydujące starcie, oglądane przez 15 tys. kibiców na stojąco, wygrał Bartosz Zmarzlik, ale jako że na ostatniej pozycji do mety dojechał jego kolega z drużyny Martin Vaculik, oba zespoły podzieliły się punktami meczowymi. A skoro lepszego w dwumeczu nie było, bonus nie trafił do nikogo.

Ekantor. pl Falubaz Zielona Góra - Cash Broker Stal Gorzów 45:45 Falubaz: Jason Doyle 9 (3,2,0,2,2), Jacob Thorssell 5 (0,0,3,2), Patryk Dudek 8 (0,3,3,0,2), Jarosław Hampel 9 (3,2,1,0,3), Piotr Protasiewicz 8 (2,2,2,1,1), Sebastian Niedźwiedź 4 (3,0,1), Alex Zgardziński 2 (1,1,0).

Stal: Krzysztof Kasprzak 7 (2,1,1,3,0), Martin Vaculik 7 (1,0,3,3,0), Przemysław Pawlicki 7 (2,3,2,0), Niels Kristian Iversen 7 (1,1,1,3,1), Bartosz Zmarzlik 12 (3,3,2,1,3), Rafał Karczmarz 5 (2,1,2), Hubert Czerniawski 0 (0,0,w).

Pierwszy mecz: remis 45:45. Punktu bonusowego nie przyznano.

W drugim ważnym dla układu tabeli meczu 13. kolejki, goście, przystępujący do niego osłabieni brakiem Grega Hancocka i Adriana Miedzińskiego, na dodatek szybko stracili także Pawła Przedpełskiego, który wpadł w bandę po starciu z Fredrikiem Lindgrenem. Mimo tego to torunianie zaczęli mecz lepiej, wypracowując sobie sześciopunktową przewagę. Kolejne rezerwy taktyczne, z których obficie korzystał trener gospodarzy Mirosław Korbel, nie przynosiły rezultatu. Dopiero w dziewiątym biegu gospodarze się przełamali i odrobili pierwsze dwa punkty, ale na dobre weszli mecz dopiero wtedy, gdy Get Well de facto zapewnił sobie punkt bonusowy za lepszy bilans w dwumeczu. Trzy z pięciu ostatnich biegów ROW wygrał po 5:1. Wystarczyło to do zdobycia dwóch punktów meczowych, ale niezwykle ważny w kontekście walki o utrzymanie bonus pojechał do Torunia.

ROW Rybnik - Get Well Toruń 49:41 ROW: Fredrik Lindgren 10 (3,w,1,1,3,2) , Damian Baliński 0 (0,-,-,-,-), Tobiasz Musielak 13 (1,3,2,2,2,3), Mads Korneliussen 1 (0,-,1,0), Brady Kurtz 11 (1,3,2,3,2,0), Kacper Woryna 13 (3,0,1,3,3,3), Robert Chmiel 1 (1,0,-).

Get Well: Paweł Przedpełski 1 (1,u/-,-,-), Jack Holder 7 (2,1,3,0,1), Michael Jepsen Jensen 5 (3,1,0,1,0), Grzegorz Walasek 9 (2,2,2,2,1), Chris Holder 11 (2,3,3,1,2), Daniel Kaczmarek 2 (0,2,0,0), Igor Kopeć–Sobczyński 6 (2,3,0,0,1).

Pierwszy mecz: 53:37 dla Get Well. Bonus dla Get Well.

Do samego końca otwarta była kwestia zwycięstwa w meczu Włókniarza ze Spartą. Goście z Wrocławia trzykrotnie wychodzili na prowadzenie, ale mieli w składzie zbyt dużo słabych punktów i za każdym razem dawali się doścignąć miejscowym. Choć w szeregach wrocławian pozytywnie zaskoczyli obaj juniorzy, to trójka seniorów Szymon Woźniak – Vaclav Milik – Andrzej Lebiediew odpowiadała za aż siedem z ośmiu „zer”, jakie do mety dowieźli goście. Beniaminek z kolei po raz kolejny dowiódł, że jeśli do trzech filarów zespołu, w postaci Leona Madsena, Mateja Zagara i Rune Holta dostroi się któryś z zawodników drugiego szeregu (tym razem był to Andreas Jonsson), to może pokonać najlepszych, łącznie z liderem. Gospodarze wygraną zapewnili sobie w ostatnim wyścigu, w którym lepiej spod taśmy wyszli goście, ale najpierw całą stawkę objechał po zewnętrznej Zagar, a później Taia Woffindena wyprzedziła jeszcze Madsen.

Włókniarz Vitroszlif CrossFit Częstochowa - Betard Sparta Wrocław 47:43 Włókniarz: Leon Madsen 12 (3,2,3,3,1), Andreas Jonsson 7 (1,3,2,0,1), Matej Zagar 13 (2,2,3,3,3), Sebastian Ułamek 2 (0,1,0,1), Rune Holta 10 (3,2,0,2,3), Michał Gruchalski 0 (0,0,0), Oskar Polis 3 (1,1,1).

Sparta: Tai Woffinden 8 (2,3,2,1,0), Szymon Woźniak 4 (0,0,3,1,0), Maciej Janowski 12 (3,3,1,3,2), Vaclav Milik 2 (1,1,0,-,-), Andrzej Lebiediew 2 (0,d,2,0), Maksym Drabik 7 (2,1,2,2), Damian Dróżdż 8 (3,2,1,2).

Pierwszy mecz: 50:40 dla Sparty. Bonus dla Sparty

Stosunkowo szybko rozstrzygnęły się za to losy wygranej w ostatnim niedzielnym meczu. Starcie GKM-u Grudziądz z Unią Leszno trwało ponad dwie godziny, gdyż liczbą upadków w tym spotkaniu można by obdzielić kilka pojedynków. W efekcie aż dwa biegi ukończyło tylko dwóch zawodników. Choć goście wyglądali początkowo bardzo solidnie, to w drugiej części meczu konsekwentnie swoją przewagę zaczęli sobie budować miejscowi. Po 13. biegu GKM mógł mieć nawet nadzieję na zdobycie bonusa. Swoją szansę zaprzepaścili głównie dzięki Krystianowi Pieszczkowi, który w 14. wyścigu, gdy wykluczony był już Emil Sajfutdinow, upadł przy stanie 4:2 dla gospodarzy. Powtórkę we dwójkę wygrał Peter Kildemand, z 4:2 zrobiło się 2:3, a Unia mogła już być pewna lepszego bilansu dwumeczu.

MrGarden GKM Grudziądz – Fogo Unia Leszno 48:40 GKM: Antonio Lindbaeck 12 (2,2,3,3,2), Krystian Pieszczek 7 (3,3,w,1,w), Krzysztof Buczkowski 3 (u,w,1,2), Rafał Okoniewski 9 (1,1,3,2,2), Artiom Łaguta 13 (3,3,3,3,1), Mike Trzensiok 3 (2,u,1), Kamil Wieczorek 1 (1,0,0).

Unia: Emil Sajfutdinow 12 (1,3,2,3,w,3), Peter Kildemand 8 (0,2,1,2,3), Piotr Pawlicki 4 (2,2,w,0), Grzegorz Zengota 6 (3,1,2,0,0), Janusz Kołodziej 2 (1,1,0,-,-), Wiktor Lis 0 (0,0,w), Bartosz Smektała 8 (3,2,2,1).

Pierwszy mecz: 52:38 dla Unii. Bonus dla Unii.

Za tydzień, w ostatniej kolejce rundy zasadniczej, o pozycję lidera walczyć będą drużyny z Zielonej Góry i Wrocławia. Falubaz ma trzypunktową stratę do Sparty, ale zwycięstwo na Stadionie Olimpijskim pozwoli zielonogórzanom wskoczyć na pierwsze miejsce.

Zajmujący ostatnie miejsce Get Well nie jest jeszcze zdegradowany. W tym tygodniu ma bowiem zapaść rozstrzygnięcie w sprawie Grigorija Łaguty, żużlowca ROW-u Rybnik, który został przyłapany na stosowaniu dopingu. Drużynie ze Śląska grozi odebranie co najmniej trzech punktów (za wygraną i bonus z Włókniarzem), a prawdopodobnie pięciu (za wygraną ze Stalą).

To sprawia, że kwestia utrzymania i spadku rozstrzygnie się w ostatniej kolejce. Get Well zmierzy się w niej z GKM-em, Unia z ROW-em, Stal z Włókniarzem, a Sparta z Falubazem.