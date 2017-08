Atacama Rally: Sonik stracił prowadzenie w Pucharze Świata

Jak przekonać szefa do awansu?

W piątek Rafał Sonik uzyskał ponownie drugi czas, ustępując tylko zwycięzcy rajdu, Chilijczykowi Ignacio Casale. Liczący 156 kilometrów odcinek specjalny zaczął się od wypadku Keesa Koolena.

– Holender wypadł z quada i mocno się poturbował. Na szczęście nie rolował, dzięki czemu nie uszkodził maszyny i mógł kontynuować rywalizację. Z kolei Alexis Hernandez, podobnie jak dzień wcześniej, miał awarię. Peruwiańczyk zdołał naprawić usterkę i rzutem na taśmę obronił trzeci stopień podium, a co ważniejsze został liderem cyklu – opowiadał Sonik, któremu szanse na miejsce w pierwszej trójce odebrała awaria metromierza, podającego nieprecyzyjnie pokonany dystans. W wyniku usterki pomiar nie zgadzał się z informacjami w roadbooku i zwycięzca Dakaru dwukrotnie wjechał zbyt szybko w strefę ograniczonej prędkości. To kosztowało go 45 minut kary.

– Oczywiście pojawia się frustracja i niedosyt, bo detal sprawił, że spadłem na drugą pozycję w klasyfikacji generalnej. Mam jednak świadomość, że ta sytuacja mogła mnie kosztować dużo, dużo więcej. Gdyby przede mną była niebezpieczna przeszkoda, a ja nie byłbym świadomy jej bliskości, skutki byłyby zdecydowanie gorsze niż utrata podium – przyznał obrońca Pucharu Świata, który przez pięć dni rywalizacji musiał zmagać się z bólem kontuzjowanego kolana.

– Dopóki wiem, że nie zrobię sobie krzywdy, będę walczyć do samego końca. Przed nami jeszcze dwa rajdy – za tydzień w Argentynie i za dwa miesiące w Maroku. Nie odpuszczę! Będę walczyć do ostatniej mety i ostatniego kilometra! – zapewnia Sonik.

Wszystko wskazuje na to, że kluczowy dla losów Pucharu Świata będzie rozpoczynający się za tydzień rajd Desafio Ruta 40. Na listach startowych znajduje się aż 33 quadowców, w tym wielu doświadczonych dakarowców.

Głównymi rywalami Sonika będą jednak Hernandez, który po Rajdzie Atacama ma dwa punkty przewagi nad Polakiem, oraz Koolen tracący do naszego kierowcy zaledwie punkt. Zapowiada się najbardziej emocjonująca końcówka sezonu od 2012 roku, kiedy o zwycięstwie w cyklu zadecydowała minuta różnicy na finałowym oesie ostatniego rajdu.