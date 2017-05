Ekstraliga żużla: Pierwsza strata mistrzów

Losy lubuskich derbów rozstrzygnęły się dopiero w ostatnim biegu. Wcześniej gospodarze długo prowadzili, dzięki podwójnej wygranej w biegu młodzieżowym i 4:2 w trzeciej gonitwie. Później kibice obejrzeli kolejno 7 remisów, ale aż 6 z tych wyścigów kończyły się indywidualnym zwycięstwem zielonogórzan. To zwiastowało, że jeśli obudzi się druga linia Falubazu, goście mają szansę na odrobienie strat. I rzeczywiście – rezerwa taktyczna w 11. biegu dała przyjezdnym wygraną 4:2, a w kolejnym dzięki świetnemu startowi słabo dotąd jadącego Aleksa Zgardzińskiego, Falubaz wygrał 5:1. Gospodarze przed biegami nominowanymi prowadzili dwoma punktami, ale sytuacja odwróciła się po 14. wyścigu, wygranym podwójnie przez Jarosława Hampela i Patryka Dudka. Remis uratowali gorzowianom Bartosz Zmarzlik, który ostatnią odsłonę meczu wygrał i Przemysław Pawlicki, który mimo problemów dowiózł za swoimi plecami wybornie dotąd jeżdżącego Piotra Protasiewicza.

Najlepszym zawodnikiem spotkania był Zmarzlik, choć do ostatnich chwil były wątpliwości, czy w ogóle w Gorzowie wystartuje, po fatalnym upadku, jaki zaliczył dzień wcześniej w Grand Prix Łotwy w Daugavpils. 22-latek zdobył dla Stali 12 punktów. Po 11 dla gości zapisali Jason Doyle i Piotr Protasiewicz.

Cash Broker Stal Gorzów - Ekantor. pl Falubaz Zielona Góra 45:45 Cash Broker Stal Gorzów: Niels Kristian Iversen 7 (3,1,1,1,1), Linus Sundstroem 4 (0,2,2,0), Przemysław Pawlicki 8 (3,2,1,1,1), Martin Vaculik 7 (1,1,2,3,0), Bartosz Zmarzlik 12 (2,3,2,2,3), Alan Szczotka 3 (3,0,0), Rafał Karczmarz 4 (2,1,1).

Ekantor. pl Falubaz Zielona Góra: Patryk Dudek 9 (1,0,3,1,2,2), Jarosław Hampel 8 (2,3,0,-,3), Jason Doyle 11 (2,1,3,3,2), Andrij Karpow 2 (0,2,0,0), Piotr Protasiewicz 11 (3,3,3,2,0), Alex Zgardziński 4 (1,0,0,3), Mateusz Burzyński 0 (0,-,0).

Pierwszą wygraną w sezonie zanotowali za to wicemistrzowie Polski z Torunia. Zawodnicy Get Well w starciu z ROW-em Rybnik prowadzili od pierwszego biegu i systematycznie swoją przewagę powiększali. Tym razem poza juniorami nie mieli słabych punktów, za to w ekipie z Rybnika zawiódł rewelacyjny dotąd młodzieżowiec Kacper Woryna. Był on do tej pory najlepszym jeźdźcem całej Ekstraligi. W Toruniu zdobył tylko 3 punkty w 5 biegach.

Get Well Toruń - ROW Rybnik 53:37 Get Well Toruń: Chris Holder 9 (2,1,3,3,0), Michael Jepsen Jensen 7 (3,2,1,1), Adrian Miedziński 11 (2,1,3,2,3), Grzegorz Walasek 8 (1,3,1,1,2), Greg Hancock 13 (2,3,3,3,2), Igor Kopeć-Sobczyński 1 (1,0,0), Daniel Kaczmarek 4 (3,1,0).

ROW Rybnik: Damian Baliński 7 (1,2,1,3,d), Rafał Szombierski 0 (0,0,-,-), Max Fricke 4 (0,1,d,2,1), Tobiasz Musielak 10 (3,2,2,t,0,3), Grigorij Łaguta 13 (3,3,2,2,2,1), Kacper Woryna 3 (2,0,0,0,1), Lars Skupień 0 (0,0,-).

W Lesznie, gdzie Unia podejmował GKM Grudziądz, również od samego początku prowadzili gospodarze, ale rywale potrafili się odgryzać. Na podwójną wygraną leszczynian w biegu młodzieżowym goście odpowiedzieli tym samym w kolejnej gonitwie, nadzieję na odrobienie straty mogli też mieć po wygranej 5:1 Artioma Łaguty z Kaiem Huckenbeckiem w 8. biegu. Gospodarze szybko wrócili jednak na właściwe ścieżki, po 10. wyścigu prowadzili już 38:22 i swoją przewagę utrzymali. Bardzo dobrze w teamie gości spisał się debiutujący w Ekstralidze Niemiec Huckenbeck, świetnie jeździł też Artiom Łaguta. Znów zawiedli: uczestnik Grand Prix Antonio Lindbaeck oraz Krystian Pieszczek. Wśród gospodarzy rewelacyjnie spisał się niepokonany tego dnia junior Bartosz Smektała, a także Peter Kildemand i Piotr Pawlicki.

Fogo Unia Leszno - MrGarden GKM Grudziądz 52:38 Fogo Unia Leszno: Emil Sajfutdinow 5 (1,1,1,0), Peter Kildemand 9 (1,3,3,1,1), Piotr Pawlicki 11 (1,2,3,3,2), Janusz Kołodziej 7 (0,3,2,2,-), Grzegorz Zengota 4 (1,2,1,0,-), Bartosz Smektała 10 (2,3,2,3), Dominik Kubera 6 (3,3,0,0).

MrGarden GKM Grudziądz: Antonio Lindbaeck 0 (0,0,-,-), Kai Huckenbeck 8 (2,1,2,3,u,0), Krystian Pieszczek 5 (2,0,0,2,1), Krzysztof Buczkowski 9 (3,1,2,1,2), Artiom Łaguta 14 (2,2,3,1,3,3), Mike Trzensiok 2 (1,t,1), Kamil Wieczorek 0 (0,0,0).

W ostatnim starciu szóstej kolejki zdecydowanym faworytem była Sparta Wrocław. Skazywani na przegraną Włókniarze z Częstochowy całkiem dzielnie się jednak trzymali. Po trzech biegach gospodarze prowadzili 13:5. Przyjezdni odpowiedzieli dwoma podwójnymi wygranymi. Na kolejną przewagę wrocławian, w 9. biegu odpowiedzieli znów wynikiem 5:1. Dopiero po 11. wyścigu, w którym z tylko jednym punktem przyjechał nadspodziewanie dobrze spisujący się dotąd Rune Holta, gospodarze wypracowali sobie wyższą, ośmiopunktową przewagę, ostatecznie dowożąc zwycięstwo 50:40.

Betard Sparta Wrocław - Włókniarz Vitroszlif CrossFit Częstochowa 50:40 Betard Sparta Wrocław: Tai Woffinden 9 (2,2,1,3,1), Szymon Woźniak 6 (1,3,0,2,0), Maciej Janowski 11 (2,0,3,3,3), Tomasz Jędrzejak 6 (3,1,1,1), Andrzej Lebiediew 11 (0,3,3,3,2), Damian Dróżdż 4 (3,1,0), Maksym Drabik 3 (2,1,0).

Włókniarz Vitroszlif CrossFit Częstochowa: Leon Madsen 8 (0,3,1,2,2), Rune Holta 10 (3,2,2,2,1,0), Sebastian Ułamek 0 (0,0,-,-), Andreas Jonsson 7 (1,2,3,w,1), Matej Zagar 11 (3,1,2,2,3), Oskar Polis 2 (1,0,d,1), Michał Gruchalski 2 (0,2,0).

Mimo straty punktu za remis z Falubazem, Stal pozostaje liderem tabeli. Punkt za gorzowianami plasuje się Sparta Wrocław, a kolejne dwa punkty mniej ma Unia Leszno. Wszystkie trzy drużyny mają na swoim koncie po pięć odjechanych meczów, czyli po jednym zaległym. Czwarty w tabeli Falubaz w niedzielę jeździł dopiero po raz trzeci.