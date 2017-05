Ekstraliga żużla: Niespodzianka w Lesznie

Gospodarze z Leszna prowadzili tylko raz - po pierwszym biegu, wygranym przez Emila Sajfutdinowa i punkcie dowiezionym przez Petera Kildemanda. W drugim podwójnie wygrali już juniorzy z Wrocławia, a później drużyna Rafała Dobruckiego tylko powiększała przewagę.

Choć poza Sajfutdinowem i Januszem Kołodziejem w Unii zawodzili niemal wszyscy, menedżer Piotr Baron czekał ze zmianami taktycznymi aż do 12. wyścigu, gdy Sparta prowadziła już 42:30. Ale wtedy było już za późno na odrabianie strat. Byki mogły mieć jeszcze nadzieję na remis, lecz po podwójnej wygranej w 13. biegu, szanse pogrzebał w kolejnym Nicki Pedersen. Były mistrz świata przez dwa okrążenia umiejętnie blokował rywali, co pozwoliło jego koledze z drużyny na wysforowanie się na prowadzenie, ale później sam stracił drugą pozycję na rzecz rewelacyjnego Maksyma Drabika. Leszczynianie wygrali tę gonitwę tylko 4:2, więc nawet 5:1 w ostatnim biegu nie dało im satysfakcji - Unia przegrała 44:46.

W Unii niemal dwie trzecie punktów drużyny zdobyli Sajfutdinow i Kołodziej. We dwóch jednak meczu nie mogli wygrać, bo zawiedli zwłaszcza uczestnicy cyklu Grand Prix Nicki Pedersen i Piotr Pawlicki. Kapitalne zawody rozegrał za to junior gości Maksym Drabik, autor 13 punktów dla swojej drużyny.

Fogo Unia Leszno - Betard Sparta Wrocław 44:46 Fogo Unia Leszno: Emil Sajfutdinow 14 (3,w,3,2,3,3), Peter Kildemand 4 (1,3,0,0), Piotr Pawlicki 1 (0,0,1,-), Janusz Kołodziej 14 (3,2,2,2,3,2), Nicki Pedersen 6 (2,1,0,2,1), Bartosz Smektała 1 (1,0,-), Dominik Kubera 4 (d,1,2,1).

Betard Sparta Wrocław: Tai Woffinden 8 (2,3,3,w,0), Andrzej Lebiediew 2 (0,1,1,-,-), Maciej Janowski 8 (2,2,2,1,1), Tomasz Jędrzejak 5 (1,3,1,0), Vaclav Milik 5 (0,1,3,1,0), Maksym Drabik 13 (3,2,3,3,2), Damian Dróżdż 5 (2,3,0).

W drugim piątkowym starciu emocji do ostatnich biegów nie było. Mecz rozgrywany w ramach 4. kolejki pomiędzy ROW-em a GKM-em zakończył się efektowną wygraną gospodarzy 57:33. Już po czterech biegach rybniczanie prowadzili 19:5. Zanim goście znaleźli odpowiednie ustawienia, nie mieli już szans na pozytywny wynik. Chociaż na dystansie mijanek brakowało, to spotkanie mogło się kibicom podobać - w wielu wyścigach walka toczyła się do ostatnich metrów. Najwięcej emocji wzbudził 11. bieg, w trakcie którego Grigorij Łaguta niemal wpakował w płot swojego brata Artioma, jadącego w przeciwnej drużynie. Na szczęście obu Rosjanom nic się nie stało.

Wśród rybniczan szczególnie wyróżnił się Fredrik Lindgren, który dopiero w ostatnim biegu znalazł pogromcę i ostatecznie zdobył 14 punktów. Dwucyfrowy dorobek zapisali na swoim koncie także Max Fricke i Grigorij Łaguta, a bardzo bliski tego był również rewelacyjny na początku sezonu młodzieżowiec Kacper Woryna. Wśród gości najlepszy okazał się Artiom Łaguta, który przywiózł łącznie 10 punktów. Oprócz jego dwóch biegowych wygranych, swój wyścig w ekipie GKM-u wygrał jeszcze tylko Krystian Pieszczek.

ROW Rybnik - MrGarden GKM Grudziądz 57:33 ROW Rybnik: Damian Baliński 3 (2,1,0,-,-), Fredrik Lindgren 14 (3,3,3,3,2), Max Fricke 11 (3,1,1,3,3), Tobiasz Musielak 4 (1,0,2,1), Grigorij Łaguta 11 (2,3,3,2,1), Kacper Woryna 9 (3,2,1,3,u), Robert Chmiel 5 (2,3,0).

MrGarden GKM Grudziądz: Antonio Lindbaeck 7 (1,2,1,2,1), Krystian Pieszczek 7 (0,3,2,2,0,0), Rafał Okoniewski 1 (0,1,-,-), Krzysztof Buczkowski 7 (2,0,1,2,2), Artiom Łaguta 10 (1,2,3,1,0,3), Kamil Wieczorek 0 (0,0,0), Dawid Wawrzyniak 1 (1,d,0).

Kolejne mecze PGE Ekstraligi już w niedzielę.