Żużel: Wygrane gospodarzy w 3. kolejce ekstraligi

Żużlowe Grand Prix: Emocje będą do końca

Trzecia kolejka Ekstraligi była pierwszą w tym roku, którą udało się rozegrać w całości. Do tej pory bowiem żużlowcy najwyższej klasy rozgrywkowej rywalizowali tylko dwukrotnie - Get Well Toruń przegrał najpierw u siebie z Cash Broker Stalą Gorzów, a następnie na wyjeździe w Zielonej Górze.

I tym razem drużyna dowodzona przez Jacka Gajewskiego zapisała na swoim koncie porażkę. Torunianie przegrali wyjazdowe spotkanie z Betardem Spartą Wrocław 39:51, ale ich menedżer może być umiarkowanie zadowolony przynajmniej z tego, że wreszcie niezłe wyniki zanotowali liderzy - Greg Hancock i Chris Holder. Amerykanin zapisał na swoim koncie 12 punktów i bonus, a Australijczyk 9 punktów i 2 bonusy. Nieźle w ekipie "Aniołów" spisywał się jeszcze Michael Jepsen Jensen, który dla drużyny zdobył 8 punktów i tak jak Hancock wygrał 2 wyścigi. To było za mało na dobrze dysponowanych gospodarzy, którzy pierwszy raz od dwóch lat mogli pojechać na odnowionym Stadionie Olimpijskim. W Sparcie najwięcej punktów zdobył Maciej Janowski - 11, ale największe brawa zebrał junior Maksym Drabik (10 punktów i bonus).

Betard Sparta Wrocław - Get Well Toruń 51:39 Betard Sparta Wrocław: Tai Woffinden 9 (3,3,0,2,1), Andrzej Lebiediew 4 (1,1,2,-,-), Maciej Janowski 11 (2,1,3,2,3), Tomasz Jędrzejak 4 (3,0,1,0), Vaclav Milik 9 (3,3,0,1,2), Damian Dróżdż 4 (1,2,1), Maksym Drabik 10 (2,2,3,0,3).

Get Well Toruń: Greg Hancock 12 (0,2,2,3,3,2), Chris Holder 9 (2,3,1,1,2), Grzegorz Walasek 0 (0,0,-,-) Michael Jepsen Jensen 8 (w,1,3,3,1), Adrian Miedziński 6 (1,2,2,1,0), Daniel Kaczmarek 4 (3,1,0,0,0), Igor Kopeć-Sobczyński 0 (0,-,0).

Katastrofą dla pogromców torunian sprzed tygodnia, zakończył się mecz Unii Leszno z Falubazem Zielona Góra. Gospodarze, dla których było to pierwsze odjechane spotkanie w sezonie, wygrali aż 64:26. Aż pięciu zawodników wśród gospodarzy zanotowało dwucyfrową zdobycz punktową. W drużynie gości zawiedli praktycznie wszyscy, na czele z Patrykiem Dudkiem i Jasonem Doylem, którzy dzień wcześniej zakwalifikowali się do finału Grand Prix Słowenii w Krsko. "Duzers" zdobył tylko 5 puntów, Australijczyk - 8.

Fogo Unia Leszno - Ekantor. pl Falubaz Zielona Góra 64:26 Fogo Unia Leszno: Emil Sajfutdinow 10 (2,2,2,3,1), Peter Kildemand 10 (1,3,1,3,2), Piotr Pawlicki 6 (w,2,1,3), Janusz Kołodziej 11 (3,3,3,2,-), Nicki Pedersen 12 (2,2,3,2,3), Bartosz Smektała 10 (3,3,2,2), Dominik Kubera 5 (2,1,2).

Ekantor. pl Falubaz Zielona Góra: Patryk Dudek 5 (3,1,0,1,d), Jarosław Hampel 2 (0,0,1,-,1), Jason Doyle 8 (1,1,3,0,3), Andrij Karpow 2 (2,0,0,0), Piotr Protasiewicz 8 (3,1,2,1,1,0), Alex Zgardziński 1 (1,0,0,0), Sebastian Niedźwiedź 0 (0,u,-).

Słabo spisał się także zwycięzca z Krsko Martin Vaculik. Słowak był najsłabszym seniorem Stali Gorzów w meczu z ROW-em Rybnik. Zdobył tylko 4 punkty i bonus, ale nie przeszkodziło to aktualnym mistrzom Polski w wygranej. Klasą samą dla siebie był tradycyjnie na gorzowskim owalu Bartosz Zmarzlik, który dopiero w ostatnim biegu przyjechał za plecami rywala - Australijczyka Maxa Fricke. Oprócz Zmarzlika bardzo dobrze w ekipie miejscowych spisał się Niels Kristian Iversen (12 punktów i bonus). Wśród gości brylowali Fredrik Lindgren (9 punktów), wspomniany Fricke (11), a przede wszystkim junior Kacper Woryna, który w całym meczu uległ po razie tylko Zmarzlikowi i Iversenowi.

Cash Broker Stal Gorzów – ROW Rybnik 51:39 Cash Broker Stal Gorzów: Przemysław Pawlicki 8 (2,1,2,2,1), Niels Kristian Iversen 12 (3,2,3,3,1), Krzysztof Kasprzak 8 (3,3,0,2,0), Martin Vaculik 4 (w,1,2,1), Bartosz Zmarzlik 13 (3,3,3,2,2), Hubert Czerniawski 3 (2,1,0), Rafał Karczmarz 3 (1,2,0).

ROW Rybnik: Fredrik Lindgren 9 (1,2,2,1,3,0), Damian Baliński 0 (0,0,-,-,-), Max Fricke 11 (2,2,1,0,3,3), Tobiasz Musielak 1 (1,0,0,-), Grigorij Łaguta 4 (1,0,1,0,2), Kacper Woryna 14 (3,3,1,3,1,3), Robert Chmiel 0 (0,0,-).

Do prezentacji w koszulkach z akcji #MistrzJestJeden wyszli zawodnicy na meczu MrGarden GKM Grudziądz z Włókniarzem Vitroszlif CrossFit Częstochowa. Funkcję kapitana po kontuzjowanym Tomaszu Gollobie przejął Krzysztof Buczkowski i z zadania zastąpienia mistrza wywiązał się znakomicie - zdobył 12 punktów i bonus, będąc najlepszym zawodnikiem gospodarzy, obok legitymującego się identycznym dorobkiem Krystiana Pieszczka. W ekipie gospodarzy dwucyfrową zdobycz zapisał na koncie jeszcze Artiom Łaguta (11 punktów), a wśród gości tylko Leon Madsen (13 punktów w 6 biegach). Bardzo słabo spisał się w drużynie z Częstochowy Matej Zagar. Słoweniec miał być jednym z liderów Włókniarza, tymczasem w Grudziądzu w trzech startach dwukrotnie wyprzedził tylko juniorów z własnej drużyny i więcej na tor nie wyjechał.

MrGarden GKM Grudziądz - Włókniarz Vitroszlif CrossFit Częstochowa 55:35 MrGarden GKM Grudziądz: Krystian Pieszczek 12 (1,3,3,2,3), Antonio Lindbaeck 7 (3,1,1,2), Rafał Okoniewski 7 (1,0,3,3,0), Krzysztof Buczkowski 12 (2,2,2,3,3), Artiom Łaguta 11 (3,3,2,3,0), Kamil Wieczorek 3 (3,0,0), Mateusz Rujner 3 (1,2,0).

Włókniarz Vitroszlif CrossFit Częstochowa: Leon Madsen 13 (2,3,3,2,1,2), Rune Holta 4 (0,1,1,1,1), Sebastian Ułamek 5 (3,1,0,0,1), Andreas Jonsson 6 (0,2,2,0,2), Matej Zagar 2 (1,0,1,-), Oskar Polis 5 (2,2,0,1), Michał Gruchalski 0 (0,0,-).

Nowym liderem została z czterema punktami gorzowska Stal, ale tabela jest aktualnie czysto wirtualna - aż dla pięciu drużyn niedzielne spotkania były pierwszymi, jakie odbyły w tym sezonie.

Następna kolejka została zaplanowano na niedzielę 7 maja, przy czym spotkanie ROW-u Rybnik z GKM-em Grudziądz odbędzie się już dwa dni wcześniej. Jednak już we wtorek 2 maja rozegrane zostaną dwa zaległe spotkania z pierwszej kolejki: Włókniarz podejmie ROW, a Falubaz zmierzy się z GKM-em.