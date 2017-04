Lekarz o Gollobie: złamany krąg piersiowy, uszkodzony rdzeń i stłuczenie płuc

Indywidualny mistrz świata z 2010 roku niezwłocznie został przetransportowany do miejscowego szpitala, a stamtąd helikopterem do szpitala w rodzinnej Bydgoszczy.

"Tomasz ma złamany krąg piersiowy TH7, uszkodzony rdzeń i obustronne stłuczenie płuc. Jest to diagnoza postawiona na podstawie tomografii komputerowej wykonanej przed zabiegiem operacyjnym. Obecnie trwa operacja, która rozpoczęła się po godzinie 14. Więcej o stanie zdrowia będzie można powiedzieć dziś w godzinach wieczornych” – zaznaczył Rybacki, zajmujący się od ponad 20 lat słynnym żużlowcem.

Operację przeprowadza zespół neurochirurga prof. Marka Harata, który wielokrotnie leczył doświadczonego żużlowca w trakcie długiej kariery sportowej.

Przez ponad 20 lat startów Gollob przeszedł niejedną poważną operację, ale zawsze wychodził z nich cało. Kciuki za mistrza świata z 2010 roku trzymają wszyscy sympatycy czarnego sportu. Około godziny 14 wiadomość dotyczącą Golloba zamieścił na swoim koncie jednego z portali społecznościowych prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, bydgoszczanin, Zbigniew Boniek.

„Otrzymałem +dobry tel+, Tomek wyjdzie z tego, uff....ale ulga. Czy to nie jest ostatni dzwonek ostrzegawczy?” – napisał.

Wieczorem żużlowiec miał wystąpić w spotkaniu ekstraligi między MrGarden GKM Grudziądz a Cash Broker Stalą Gorzów Wlkp. Klub szybko zareagował na całą sytuację i do Grudziądza ściąga drogą lotniczą w trybie pilnym Antonio Lindbaecka. Szwed na swoim profilu jednego z portali społecznościowych napisał:

„W drodze do Grudziądza! Wszystkie nasze modlitwy kierujemy do Tomka i liczymy na szybki powrót do zdrowia”

Gollob, który niedawno skończył 46 lat, to jeden z najbardziej utytułowanych żużlowców w historii. W 2010 roku został mistrzem świata. W drużynie wywalczył sześć tytułów. Łącznie zdobył 17 medali MŚ. W 1999 roku został wybrany najlepszym sportowcem Polski. Motocross był jego wielką pasją, stanowił też - jak sam mówił - element treningu.