Wsparcie dla Tomasza Golloba z Gorzowa i Grudziądza

Przedstawiciele grudziądzkiego klubu pojawili się we wtorkowy wieczór w Warszawie, gdzie organizowany był wokół Stadionu Narodowego bieg dla Tomasza Golloba. Udział w nim wzięli Krystian Pieszczek, Artiom Łaguta, Krzysztof Buczkowski, Mike Trzensiok i Mateusz Rujner, a także trener Robert Kempiński i prezes klubu Arkadiusz Tuszkowski. Wsparcia dla indywidualnego mistrza świata z 2010 roku nie zabraknie także w niedzielę, podczas ligowej kolejki w Grudziądzu.

- Sami zawodnicy wyszli z tą inicjatywą i w trakcie prezentacji wystąpią w koszulkach z napisem "Tomasz Gollob #MistrzJestJeden". Wszyscy chcemy pokazać, że jest on dla nas ważnym elementem zespołu i jesteśmy z nim. Ponadto przygotowaliśmy osłony na kierownice z tym samym napisem i każdy z zawodników naszego zespołu będzie z taką osłoną startował w niedzielnych zawodach – powiedział PAP prezes Tuszkowski.

Akcję pod hasłem #MistrzJestJeden obecny klub Golloba rozpoczął kilka dni temu. Chodzi o zbiórkę pieniędzy na leczenie żużlowca. Każdy może wpłacić dowolną kwotę na konto Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania i Rozwoju Neurochirurgii i Osób z Urazami Układu Nerwowego w Grudziądzu - PKO BP S.A. Oddział 1 w Grudziądzu - Nr 77 1020 5040 0000 6702 0103 5559. W tytule przelewu wystarczy wpisać słowo „Gollob”.

Wkrótce ruszy także sprzedaż gadżetów, z których cały dochód także zostanie przeznaczony na leczenie zawodnika.

- Mamy zapewnienie producenta, że otrzymamy pierwszą transzę w sobotę, więc już na niedzielnym meczu będzie można kupić pierwsze gadżety. Jesteśmy także w kontakcie ze wszystkimi klubami ekstraligi, pierwszej oraz drugiej ligi. Chcemy te gadżety także rozesłać tam, by dystrybucja była jak najszersza. Na tę chwilę większość klubów przychyla się do naszej prośby i wyraża chęć, by pomóc nam w organizacji sprzedaży. Tym bardziej, że jak się dowiadujemy zainteresowanie kibiców tymi gadżetami w całej Polsce jest spore – dodał Tuszkowski.

Na dziś wiadomo, że cena koszulek wyniesie 30 zł za sztukę. Powinny one być dostępne podczas niedzielnego spotkania. MrGarden GKM Grudziądz podejmie tego dnia Włókniarza Vitroszlif Crossfit Częstochowa. Początek zaplanowano na godz. 16.30.

W Gorzowie będzie "sektorówka"

Stowarzyszenie kibiców „Stalowcy” zapowiada przygotowanie specjalnej oprawy dedykowanej Gollobowi. Ma to być m.in. "fana", czyli duża flaga sektorowa i inne akcenty. Natomiast klub stara się o zgodę na umieszczenie na motocyklach hasła ze słowami otuchy i wsparcia dla wychowanka bydgoskiej Polonii.

- Chodzi o hasła typu "mistrz jest jeden" czy "jedziemy dla Tomka". Zależy nam na tym, żeby każdy żużlowiec – naszej i przyjezdnej drużyny - miał takie hasło przy sobie, by było one widoczne podczas zwodów. Potrzebna jest jednak do tego zgoda obu klubów – podkreślił Jacek Gumowski z KS Stal Gorzów.

Prezes Stali Ireneusz Zmora powiedział PAP, że klub jest gotowy do wsparcia Golloba. Zaznaczył jednak, że na razie trudno określić, jaka forma pomocy będzie mu potrzebna.

- Kiedy będzie pewność, jakiej pomocy potrzebuje Tomasz Gollob, wówczas włączymy się we wszelkie inicjatywy związane ze wsparciem go na drodze do powrotu do pełni zdrowia. Tomasz to ważna postać w historii naszego klubu, to tutaj sięgał po tytuł indywidualnego mistrza świata – dodał Zmora.

Gollob był zawodnikiem gorzowskiej Stali przez pięć lat - od 2008 do 2012 roku. W tym czasie wywalczył z drużyną dwa medale mistrzostw Polski – brązowy w 2011 r. i srebrny rok później. Podczas startów w barwach Stali sięgnął po tytuł indywidualnego mistrza świata, wygrywając cykl Grand Prix w 2010 r.

Do żużlowców z Gorzowa smutna wiadomość o groźnym urazie Golloba dotarła w Grudziądzu, gdzie mieli zmierzyć z jego drużyną - GKM-em. Niedzielne spotkanie nie doszło jednak do skutku z powodu deszczu. Nowy termin meczu został wyznaczony na 16 lipca.

Gollob wybudzony ze śpiączki

46-letni Gollob, indywidualny mistrz świata z 2010 r., w niedzielne przedpołudnie miał wystartować w motocrossowych mistrzostwach strefy północnej w Chełmnie. Podczas treningu przed zawodami uległ jednak poważnemu wypadkowi.

Jak wykazały badania w 10. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy, doznał urazu kręgosłupa w odcinku piersiowym, doszło też do złamania siódmego kręgu piersiowego i przemieszczenia między szóstym a siódmym kręgiem oraz do uszkodzenia rdzenia kręgowego. Miał również stłuczone oba płuca. Jeszcze w niedzielę przeszedł długą operację i był przez lekarzy utrzymywany w stanie śpiączki farmakologicznej. We wtorek został z niej wybudzony.