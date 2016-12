Benediktas Vanagas i Sebastian Rozwadowski w drodze na Rajd Dakar 2017

Vanagas i Rozwadowski w najtrudniejszym rajdzie świata po raz pierwszy w parze wystartowali przed rokiem.

- Na tegorocznym Dakarze najważniejsza dla nas będzie dyscyplina. Prędkość jest oczywiście ważna, ale końcowy wynik będzie przede wszystkim zależał od dyscypliny i determinacji ekipy – mówił litewski rajdowiec Benediktas Vanagas, który ma na koncie najlepszy wynik na Dakarze wśród zawodników z krajów bałtyckich.

Pilot załogi Sebastian Rozwadowski dodał: - Oczekiwania wszystkich z roku na rok są większe, a na Dakarze każdego roku przybywa doskonałych nazwisk na liście startowej, w związku z tym coraz trudniejsze zadania przed nami. Ale dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas ostatniego rajdu oraz ostatnich czterech Dakarów Benediktasa mamy nadzieję zaprezentować się bardzo dobrze i walczyć o miejsce w pierwszej 15-20-tce.

Liczący 16 osób zespół do argentyńskiego Buenos Aires dotrze 28 grudnia wieczorem. Stamtąd uda się do stolicy Paragwaju.

Litewsko–polska załoga wystartuje w Rajdzie Dakar 1 stycznia 2017 i będzie miała do pokonania prawie 10 tysięcy kilometrów na bezdrożach Paragwaju, Argentyny i Boliwii. Dla Rozwadowskiego będzie to drugi start w rajdzie. Dla Vanagasa to piąty Dakar z rzędu, ma on za sobą cztery finisze.

W ubiegłym roku litewsko-polska załoga w klasyfikacji generalnej zajęła 26. pozycję. Rok wcześniej Vanagas zajął pierwsze miejsce w kategorii zespołów prywatnych i 24. w klasyfikacji generalnej, a jeden z etapów zakończył na 4. miejscu (ostatnie pięć etapów pokonał ze złamanym nadgarstkiem). To najlepszy wynik litewski w historii występów na Dakarze.