Żukowski: Armstrong wróci

Trudno nie zgodzić się z tezš, że każdy zasługuje w życiu na drugš szansę. Ameryka uczyniła nawet z tego jeden ze swoich założycielskich mitów, prawie tak znany jak opowieœć o karierze od pucybuta do milionera.

Teraz Amerykanie mogš dowieœć, że naprawdę w swoje ideały wierzš, bo Lance Armstrong chce wyjœć z cienia, a to syn marnotrawny, jakiego w sporcie jeszcze nie było. Miał wszystko – miłoœć, szacunek i bogactwo, zanim okazało się, że zdobył je dzięki oszustwu.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Nie brakuje głosów, że prawdziwego żalu za grzechy nigdy nie okazał, nawet podczas sławnej rozmowy z Oprah Winfrey, gdy przyznał się do wszystkiego. Dopiero póŸniej wybrał się w „przepraszajšcy tour", spotkał się z tymi, którym wyrzšdził największš krzywdę.

Jego konto na Twitterze œledzš dziœ blisko 4 mln fanów, wielu z Francji, być może w myœl zasady drogiej Francuzom, historycznie ważnej kolarskiej nacji nie tylko z powodu Tour de France: „Wszystko zrozumieć, to wszystko wybaczyć".

Armstrong został zaproszony przez organizatora wyœcigu Dookoła Flandrii (odbył się w wielkanocnš niedzielę), by spotkał się w Belgii z entuzjastami kolarstwa, którzy mieli za ten przywilej zapłacić po 300 euro. Międzynarodowa Unia Kolarska protestowała, ale dla Woutera Vanderhaute'a jego projekt „Tour of Flanders Business Academy" był ważniejszy i wysłał władców peletonu na drzewo. Niespodziewanie zrezygnował sam Armstrong „z powodów rodzinnych" i awantury udało się uniknšć.

Nie oznacza to jednak, że sprawy nie ma, bo jeœli sš chętni, by go słuchać, to z pewnoœciš ta potrzeba zostanie zaspokojona. Zresztš nawet najsurowsi krytycy Armstronga, tacy jak znakomita dziennikarka „New York Timesa" Juliet Macur (autorka wydanej i u nas ksišżki „Wyœcig kłamstw"), uważajš, że właœnie on byłby najwłaœciwszym człowiekiem do komentowania kolarstwa, gdyby tylko chciał być uczciwy wobec siebie i swojej przeszłoœci.

A ona wcišż go œciga. Wkrótce rozpocznie się najważniejszy proces, którego stawkš może być nawet 100 mln dol. wyłudzonych przez dopingujšcego się Armstronga od sponsora, państwowej firmy US Postal. W jej barwach jeŸdził, zapewniajšc, że jest czysty jak łza.

Można zrozumieć, że ludzie wcišż chcš słuchać Armstronga, choć nie wypełnił podstawowego warunku pozwalajšcego na przebaczenie – nie okazał skruchy adekwatnej do skali przestępstwa. Ale większa jest ciekawoœć, wzmacniana przez cynizm brukowych mediów handlujšcych emocjami.

Armstrongowi sprzyja też moralny relatywizm w odniesieniu do dopingu wynikajšcy z niewiary w historycznš sprawiedliwoœć w tej dziedzinie. To wytršca argumenty rygorystom, sprzyja zapomnieniu, rozmydla winę.

Łatwo się temu poddać, gdy wiemy, że wœród gwiazdorów, którzy chodzš w chwale, jest wielu oszustów puszczonych wolno w czasach, gdy na sterydach i dolarze budowano sport, jaki mamy dziœ.

Dlatego Armstrong dostanie drugš szansę, byłoby nawet niesprawiedliwe, gdyby jej nie dostał.