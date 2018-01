Tomasz Mackiewicz został na Nanga Parbat. Elisabeth Revol uratowana

Tomasz Mackiewicz został na Nanga Parbat na zawsze. Polskiej ekipie udało się uratować Elisabeth Revol.

Francuzka została przetransportowana helikopterem do Islamabadu, do szpitala. Dopiero od niej będzie można uzyskać więcej szczegółów dramatu, który rozegrał się na zboczach oœmiotysięcznika Nanga Parbat (8125 m) w Pakistanie, nazywanego przez himalaistów Obsesjš, ale też i Mordercš, Potworem.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Góry po raz kolejny pokazały, że trzeba wobec nich zachować pokorę, a zdobywanie najwyższych szczytów starannie przygotować.

Znaki zapytania

Na razie jest bardzo wiele znaków zapytania, ale od poczštku wszyscy, którzy znajš Himalaje, podkreœlali, że Tomasz Mackiewicz miał małe szanse na przeżycie i trzeba było liczyć na cud. Ludzie zaciskali kciuki, wysyłali ciepłe myœli, modlili się, ale z każdš godzinš nadzieje na jego uratowanie malały.

Gdy w pištek obiegły media informacje, że Francuzka i Polak utknęli na stokach Nanga Parbat i walczš o życie, pod K2 (8611 m) działała nasza narodowa wyprawa, zorganizowana w ramach programu Polski Himalaizm Zimowy. W jej składzie znaleŸli się alpiniœci doœwiadczeni w zimowej wspinaczce na oœmiotysięcznikach. To oni zdecydowali, że helikopterem w kierunku Nanga Parbat polecš: Denis Urubko, Adam Bielecki, Jarosław Bator i Piotr Tomala.

Pogoda pozwoliła

– Skontaktowałem się z Krzysztofem Wielickim, który jest szefem wyprawy na K2. Decyzja o ruszeniu na ratunek została podjęta w trzy minuty. Botor to ratownik medyczny. Z Polski wspierał ich Robert Szymczak, który jest lekarzem i był w stałym kontakcie z zespołem ratunkowym. Przy okazji składam wielkie podziękowania za okazanš pomoc dla polskiej ambasady w Islamabadzie – mówi „Rz" Janusz Majer, szef projektu Polski Himalaizm Zimowy.

Urubko to chyba najszybszy himalaista na œwiecie, do którego należy wiele rekordów we wbieganiu na góry.

– Urubko i Bielecki znajš œcianę Diamir Nanga Parbat, w której utkwili Revol i Mackiewicz. Denis stał kiedyœ na szczycie tej góry. Na obecnej wyprawie na K2 założył obóz II na wys. 6300 m. Zatem już byli trochę zaaklimatyzowani. Na szczęœcie pogoda pozwoliła na loty œmigłowców, choć było widać na zdjęciach, że podstawa chmur jest niewiele wyżej niż baza pod K2 na wysokoœci 5000 m. Bez helikopterów i pomocy Pakistańczyków cała akcja ratunkowa nie byłaby możliwa. Ale to, co zrobili Denis Urubko, Adam Bielecki, jest szczytem bohaterstwa, profesjonalizmu i... piękna człowieka – mówi Monika Rogozińska, dziennikarka, która współorganizowała wyprawę na Nanga Parbat zimš 1997/1998 i uczestniczyła w niej jako korespondent „Rzeczpospolitej".

– W kilka godzin wspięli się nocš bardzo stromym kilometrowej wysokoœci kuluarem, wyłożonym twardym, szklistym lodem. Tam nie ma gdzie odpoczšć. Tam się wspina na czubkach raków. Dopiero wejœcie przez skalny pionowy próg do miejsca obozu II na wysokoœci 6100 m pozwala normalnie stanšć, rozstawić namiot – tłumaczy Monika Rogozińska.

Urubko z Bieleckim właœnie mniej więcej na tej wysokoœci odnaleŸli Francuzkę. W namiocie na wysokoœci około 7280 m zostawiła ona Tomasza Mackiewicza. Wczeœniej zawiadamiała swego przyjaciela we Francji, że Mackiewicz cierpiał na odmrożenia, œnieżnš œlepotę i chorobę wysokoœciowš. Gdy odchodziła, Polak był już w stanie agonalnym.

Polscy wspinacze sprowadzili Elisabeth Revol kuluarem. Naprzeciw ze wsparciem podeszli Jarosław Bator i Piotr Tomala. Gdyby Francuzka, także cierpišca na odmrożenia kończyn, nie mogła się poruszać, jej transport nie byłby możliwy. Kuluar stanowi pułapkę na tej drodze.

Wyœcig z czasem

Ratownicy œcigali się z czasem. Prognoza pogody zapowiadała opady, a nawet nadejœcie burzy œnieżnej.

– Podczas opadów kuluar zamienia się w œciek, którym lecš lawiny œnieżne. Lawina, którš wypluł ten gigantyczny żleb, złamała nogę koledze podczas zimowej wyprawy przed 20 laty – mówi Monika Rogozińska. – Ale tamtej ekspedycji dotarcie do Orlego Gniazda zajęło tygodnie. Inne były wtedy warunki.

O akcji ratowania Ryszarda Pawłowskiego podczas tamtej wyprawy opowiedział „Rz" jej uczestnik Piotr Konopka.

– Mieliœmy dwóch lekarzy na tej wyprawie. Marek Klar zrobił mu zabieg w warunkach polowych, usztywnił złamanie i na drugi dzień przystšpiliœmy do ewakuacji. Nie doœć, że musieliœmy pokonać 1500 m w dół, to jeszcze około 11 km w poziomie. Po drodze trzeba było przejœć przez lodowiec. Na szczęœcie znalazła się deska snowboardowa, którš Jurek Natkański przyniósł do obozu. Zrobiliœmy dziury z przodu i z tyłu. Ryœka w œpiworze przymocowaliœmy do deski i w ten sposób go holowaliœmy. W cišgu dnia przebiliœmy się przez lodowiec i założyliœmy biwak. Mieliœmy tylko jeden namiot i żadnych œpiworów. Marzliœmy bardzo, bo temperatura odczuwalna dochodziła nocš do około -40 stopni Celsjusza. Rankiem ruszyliœmy do bazy wysuniętej, a tam po kilku dniach doleciał pakistański œmigłowiec – opowiada „Rz" Piotr Konopka.

Teraz nie było możliwoœci podjęcia próby dotarcia do Mackiewicza. Helikoptery zabrały czwórkę Polaków i Francuzkę spod œciany Diamir Nanga Parbat. Revol znalazła się w szpitalu w Islamabadzie. Polacy wylšdowali w Skardu. Powinni odpoczšć. Będš kontynuować wyprawę zimowš na K2.

Apel o odpowiedzialnoœć

Wielkš dyskusję wywołało to, że wysłanie helikopterów do bazy pod K2 po czwórkę wspinaczy nastšpiło, dopiero gdy Pakistańczycy dostali gwarancję polskiej ambasady na pokrycie kosztów operacji.

Janusz Majer dodaje, że na profesjonalnie zorganizowanych wyprawach kaucje na ewentualnš akcję ratunkowš sš obowišzkowe. – Tomek Mackiewicz starał się organizować wyprawy jak najniższym kosztem. On i Elisabeth nie mieli ubezpieczenia, nie mieli kaucji za użycie helikoptera. Ludzie, którzy jeżdżš na wyprawy, muszš działać jak najbardziej odpowiedzialnie. Marzenie Tomka o zdobyciu Nanga Parbat się spełniło, bo podobno był na wierzchołku, ale cena, jakš zapłacił, jest strasznie wysoka – mówi Janusz Majer.

Tomasz Mackiewicz nie przeszedł tradycyjnej drogi, która zaczyna się od kursów wspinaczkowych, dopiero potem jest wspinanie się i nauka od bardziej doœwiadczonych. Wrażenie zrobiło to, że wszedł na drugi co do wysokoœci szczyt Ameryki Północnej prawie szeœciotysięcznik Mount Logan, zdobył także niezwykle trudny siedmiotysięcznik Chan Tengri. Na Nanga Parbat zimš przyjechał po raz siódmy.

– Mówił w mediach, że oswaja górę. To jest trochę tak, jakby kierowca bez prawa jazdy wsiadł do bolidu Formuły 1 i uczył się jeŸdzić na torze wyœcigowym. Nanga Parbat zimš to Formuła 1 himalaizmu. Sama umiejętnoœć survivalu na jednym z najwyższych urwisk œwiata nie wystarcza. Alpinizm to także wiedza, właœciwe wyposażenie, nie tylko pasja. Rozumiem jego miłoœć do tej góry. I bardzo współczuję rodzinie – mówi „Rz" Monika Rogozińska. – Ale wejœcie w góry niesie konsekwencje także dla innych. Na przykład dla ratowników. To była œmiertelnie niebezpieczna akcja.

Czas na Legię Honorowš

Za poœwięcenie i ryzykowanie życia dziękowali Polakom w mediach społecznoœciowych Francuzi, m.in. przyjaciel Elisabeth Revol Ludovic Giambiasi. Już dzisiaj mówi się, że ta akcja ratunkowa przejdzie do historii himalaizmu. Bohaterstwo Polaków jest tak wielkie, że trzeba o nim opowiadać.

Były prezydent Francji Jacques Chirac kilka lat temu upominał Polaków, że stracili okazję, by zamilknšć, teraz jest œwietna okazja, by to Francja przemówiła. Denis Urubko i Adam Bielecki zasłużyli co najmniej na Legię Honorowš.