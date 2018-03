Łukaszenko: Najlepszy białoruski doping? Słonina

Na wszystkich zawodach sportowych w lodówkach zawodników powinna być słonina i czarny chleb, a nie lody i pšczki - tak prezydent Białorusi skrytykował kiepskie wyniki biatlonistów tego kraju podczas igrzysk w Pjongczangu.

Białoruski prezydent był rozgoryczony osišgnięciami sportowców.

Białorusini zdobyli w Pjongczangu trzy medale - dwa złote i jeden srebrny, i ostatecznie zajęli 15. miejsce.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Podczas spotkania z olimpijczykami Łukaszenko nie krył rozczarowania.

Krytykował sposób odzywania się sportowców, zapewniajšc, że najlepszy doping dla Białorusina to porzšdny kawał słoniny i czarny chleb. I takie właœnie pożywienie powinno się znaleŸć w diecie każdego sportowca.

- To jest normalne jedzenie zawodnika. A nie pšczki i lody! - grzmiał prezydent.

Piętnaste miejsce Białorusi w Pjongczangu nazwał Łukaszenko hańbš.

Ostro skrytykował szczególnie biatlonistów, dziwišc się, że "chłop nie może na tym samym poziomie co inni przebiec 10 km, a strzela gorzej od dziewczyn".

- Co to za mężczyŸni, co za przygotowanie i co to za trener? - pytał rozczarowany Łukaszenko.