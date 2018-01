Łączy nas sukces

Łukasz Franiak: Obecne wyniki pokazujš, że znaleŸliœmy następców mistrza. Teraz musimy szukać następców kolejnych mistrzów – mówi starszy specjalista do spraw sponsoringu grupy LOTOS.

Grupa LOTOS wspomaga Polski Zwišzek Narciarski od 2003 roku. Czym wytłumaczyć tak długi mariaż firmy z tš dyscyplinš? W tych latach skoczkowie nie zawsze odnosili sukcesy. Łukasz Franiak: Długie alianse w sponsoringu to jedna z podstaw działania. Zarówno sponsor, jak i podmiot sponsorowany tylko podczas wieloletniej współpracy mogš osišgać obopólne korzyœci. Przykładem takiego podejœcia jest właœnie LOTOS, którego współpraca z Polskim Zwišzkiem Narciarskim trwa nieprzerwanie od blisko 15 lat. Po drodze razem œwiętowaliœmy sukcesy Adama Małysza i Justyny Kowalczyk. Ale był też okres, gdy sukcesów nie było albo były małe. Czas pokazał, że przyjęta strategia była dobra – wyniki sš absolutnie historyczne, a LOTOS jeszcze bardziej rozwija tę współpracę, zwiększajšc swoje zaangażowanie w PZN oraz inwestujšc mocno w rozwój młodego pokolenia. Liczymy, że efekty będš co najmniej takie jak obecnie.

Jak sponsorowanie polskich skoków przez LOTOS przekłada się na wzrost znajomoœci marki, większe zaufanie klientów? Ludzie pytani o skojarzenia marki LOTOS ze sportem myœlš najczęœciej: skoki narciarskie. Dzięki temu firma uzyskuje efekty zarówno wizerunkowe, jak i biznesowe. Pokazujš to przeróżne badania rynkowe, w których nasza rozpoznawalnoœć i skojarzenia ze skokami narciarskimi stale rosnš. Zresztš te same badania pokazujš, że respondenci sš bardziej skłonni do zakupu produktów czy usług sponsora dyscypliny, sportowca, zespołu, z którym się identyfikujš. Sš pozytywnie nastawieni do marki, lojalni. To także widać w tak podstawowych wskaŸnikach jak ekwiwalent reklamowy, który w omawianym przypadku pokazuje, jak bardzo ta współpraca jest efektywna. Poza czystym biznesem sš jeszcze takie efekty jak prestiż marki. LOTOS aktywnie wspiera od wielu lat najpopularniejsze polskie sporty czy sportowców. Ich popularnoœć oraz zasięg prezentujš naszš markę w wielu krajach. Całoœć spina jedno ważne słowo: sukces.

Jak układa się współpraca firmy z zawodnikami podczas kręcenia reklam, sesji zdjęciowych? Panowie sš œwietni – zarówno jako sportowcy, jak i osoby prywatne. To sympatyczni, mili pasjonaci dyscypliny, którš uprawiajš. Plan zdjęciowy często jest wymagajšcy i absorbujšcy, a dla aktorów głównych na pewno też męczšcy, ale to dla wszystkich doskonałe doœwiadczenie. W końcu robimy filmy z mistrzami œwiata. Mimo że bez wštpienia sš gwiazdami, to tego po nich nie widać. Wszystko znoszš cierpliwie. Na samym planie sš równie profesjonalni jak w sporcie. Oczywiœcie jest też œmiesznie – widać chemię i zdrowš, œwietnš atmosferę, która ostatecznie przekłada się na efekt końcowy w postaci znakomitej reklamy. Po sukcesie ostatnich spotów nie mogę się doczekać kolejnych.

Strategia wobec PZN, a szczególnie skoków narciarskich, ma charakter długofalowy, o czym œwiadczy projekt Szukamy Następców Mistrza. To Narodowy Program Rozwoju Skoków Narciarskich i Kombinacji Norweskiej, którego zadaniem jest wspieranie sportowego rozwoju dzieci i młodzieży uprawiajšcych te dyscypliny. LOTOS podobne działania prowadzi także w obszarze piłki nożnej, gdzie mamy program Piłkarska Przyszłoœć z LOTOSEM – cel programu jest podobny, ma wpływać na rozwój polskiego sportu, jednoczeœnie szukajšc prawdziwych sportowych talentów, następców obecnych mistrzów. To proces wieloletni i wymaga cierpliwoœci, cišgłego zaangażowania, a przede wszystkim konsekwencji, bo dopiero po kilku, często kilkunastu latach widać zamierzone efekty. Działalnoœć ta ma w pewien sposób charakter misyjny. Wspieramy nie tylko duży sport, gdzie sš sukcesy, my bierzemy odpowiedzialnoœć za przyszłe pokolenia mistrzów w tych dyscyplinach.

Czy można powiedzieć, że sukcesy skoczków, które przyszły po zakończeniu kariery przez Adama Małysza, sš efektem działania programu Szukamy Następców Mistrza? Ideš, jaka zrodziła się w wyniku ustaleń LOTOSU i PZN, była odpowiedŸ na pytanie: no dobrze, jest Adam Małysz, ale co dalej? On skakać w nieskończonoœć nie będzie. Dlatego LOTOS zdecydował, aby wspólnie z Polskim Zwišzkiem Narciarskim stworzyć program rozwojowo-szkoleniowy dla dzieci i młodzieży, który wykreuje przyszłych czempionów. Obecne wyniki pokazujš, że znaleŸliœmy następców mistrza. Teraz musimy szukać następców kolejnych mistrzów.

Jacy sš najbardziej znani uczestnicy programu dla młodych zawodników? Najbardziej znanš postaciš jest nasz mistrz Kamil Stoch, który był stypendystš programu i jego ambasadorem. Kolejni wychowankowie to nasi drużynowi mistrzowie œwiata, czyli Dawid Kubacki i Maciek Kot. W tym gronie należy wymienić także innych reprezentantów Polski: Aleksandra Zniszczoła, Krzysztofa Bieguna, Jana Ziobrę, Jakuba Wolnego, Krzysztofa Miętusa czy Klemensa Murańkę.

W jaki sposób LOTOS angażuje się w pomoc innym dyscyplinom sportowym? Pomagamy i wspieramy nie tylko skoczków czy piłkarzy, współpracujšc bezpoœrednio ze zwišzkami. Angażujemy się także w sporty motorowe – rajdy i wyœcigi samochodowe, żużel, tenis, kolarstwo, sporty plażowe. Wspieraliœmy również lekkoatletykę, siatkówkę, rugby i wiele innych dyscyplin. LOTOS tak naprawdę od zawsze jest obecny w najpopularniejszych dyscyplinach sportowych w naszym kraju. Samo finansowanie to jednak nie wszystko – uważnie analizujemy nasze przedsięwzięcia. Spełniamy wymagania i oczekiwania ministerialne co do doboru inicjatyw sponsoringowych. Na bieżšco współpracujemy ze sponsorowanymi – również wymagamy i oczekujemy wyników, profesjonalnego podejœcia, zaangażowania. Wszystko ma się przekładać na realne efekty dla marki LOTOS.

Czy w firmie, która sponsoruje PZPN i PZN, czyli dwie najbardziej popularne dyscypliny sportu, dochodziło do sporów, kto jest najlepszym sportowcem roku 2017: Robert Lewandowski czy Kamil Stoch? W takich momentach nie ma miejsca na spory. Były długie, rzeczowe rozmowy na mocne argumenty, a i tak każdy miał rację, bo obaj panowie sš mistrzami. Zresztš wyniki głosowania pokazały, jak ciasno było w czołówce. Cieszymy się bardzo, że współpracujemy z dwoma najpopularniejszymi sportowcami, i nie obrazimy się, jeœli w kolejnych latach będziemy mieli tego typu dylematy.

Razem idziemy w dobrš stronę

Tomasz Wieczorek Sekretarz generalny Polskiego Zwišzku Narciarskiego o współpracy z Grupš LOTOS.

Mało kto pamięta, że mimo wielkich sukcesów Adama Małysza jeszcze na poczštku XX wieku sytuacja w polskich skokach wcale nie była dobra. Tomasz Wieczorek: Adam na poczštku swojej kariery nie miał za sobš systemowego wsparcia. Gdyby nie zaangażowanie trenera Pavla Mikeski i obecnego prezesa PZN Apoloniusza Tajnera, a także siła Adama, dzisiaj nie mielibyœmy małyszomanii i tego wywiadu. Adam był pierwszym zawodnikiem, wokół którego zaczęto budować profesjonalny sztab szkoleniowy – zawierajšcy psychologa, fizjoterapeutów, serwismenów. Był diamentem, który Polski Zwišzek Narciarski szlifował.

Podobnie Ÿle wyglšdała sytuacja ze szkoleniem młodzieży. Dzieci trenujšce w zniszczonych kombinezonach, często dwóch, trzech zawodników korzystajšcych z tego samego sprzętu – taki był obraz polskich skoków. W 2005 roku, kiedy program LOTOS Cup – Szukamy Następców Mistrza rozpoczšł swojš działalnoœć, w klubach brakowało w zasadzie wszystkiego. Trenerzy klubowi poœwięcali swoje życie prywatne, byleby dyscyplina trwała.

Czy moment, gdy PZN podpisał umowę z Grupš LOTOS, można uznać za przełomowy dla polskich skoków? Umowa pomiędzy PZN i Grupš LOTOS sprawiła, że w skokach, biegach i kombinacji pojawił się długo wyczekiwany strategiczny sponsor, który pozwolił długofalowo planować. Dodatkowo, uruchomienie programu LOTOS Cup – Szukamy Następców Mistrza pozwoliło wzmocnić podstawę tej piramidy. Umowa pomiędzy Polskim Zwišzkiem Narciarskim i Grupš LOTOS w przypadku skoków narciarskich zaspokajała na tamten czas potrzeby. Od sportu dzieci i młodzieży aż po czołowych zawodników.

Czy można powiedzieć, że to dzięki programowi Szukamy Następców Mistrza i LOTOSOWI powstał długoletni system szkoleniowy? Zdecydowanie tak. Nawet najlepsza idea bez finansowania nie osišgnie sukcesu. Wdrożenie stypendiów trenerskich dla najbardziej uzdolnionych trenerów programu LOTOS Cup było strzałem w dziesištkę. Obserwujemy z każdym rokiem obniżajšcš się œredniš wieku i zwiększajšce się profesjonalne podejœcie trenerów. Œmiało możemy stwierdzić, że idziemy w dobrš stronę. Co więcej, stypendia trenerskie pozwoliły traktować zawód trenera skoków narciarskich i kombinacji norweskiej jako zawód pierwszego wyboru, a nie pasję. Stypendia dla zawodników startujšcych w kategoriach Junior B i C w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej stworzyły pomost pomiędzy sportem dzieci i młodzieży a sportem zawodowym. Wypełniły lukę, która powstawała przez lata i pozwalała przetrwać tylko nielicznym. A tak wiele talentów znikało właœnie na tym etapie. Od sezonu 2017/2018 Grupa LOTOS wspólnie z Polskim Zwišzkiem Narciarskim uruchomiła program nagród finansowych dla najlepszych zawodników kategorii Junior A oraz Senior w poszczególnych konkursach (łšcznie 32 konkursy). W sezonie letnim 2018 rozpoczniemy także rywalizację Letniej Edycji LOTOS Cup – Szukamy Następców Mistrza. Kolejny kamień milowy w rozwoju skoków narciarskich i kombinacji norweskiej za nami.

Dzięki Grupie LOTOS, ale też œrodkom od innych sponsorów i Ministerstwa Sportu i Turystyki skoczkowie mogli się przygotowywać w komfortowych warunkach do sezonu olimpijskiego. Jakie nowoœci pojawiły się w tym sezonie, o których oczywiœcie może pan powiedzieć? Nowinki technologiczne muszš pozostać tajemnicš, jeœli majš nam dać przewagę. Œrodki finansowe dały nam możliwoœć wprowadzenia „zachodnich” standardów. Do tej pory Polskiego Zwišzku Narciarskiego nie było stać na współpracę z specjalistami pokroju trenera Horngachera czy dr. Haralda Pernitscha. Dziœ szukamy rozwišzań, które pozwolš nam wyprzedzić Skandynawów lub reprezentantów Niemiec i Austrii. Jeszcze parę lat temu musieliœmy ich gonić. Š?