Opublikowano raport medyczny Tigera Woodsa

Woods został zatrzymany pod koniec maja, nad ranem, w pobliżu swojego domu. Wyszedł z aresztu po kilku godzinach po wpłaceniu kaucji.

9 sierpnia rozpoczął się proces Woodsa. Sportowiec nie stawił się na nim, reprezentujący go adwokat przekazał, że golfista nie przyznaje się do prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu i dobrowolnie zgadza się przystąpić do programu przeznaczonego dla osób nadużywających środków odurzających. Oprócz tego skazano go na 50 godzin prac społecznych i grzywnę.

Opublikowany wczoraj raport z jego stanu w chwili zatrzymania wykazał, że Tiger Woods był pod wpływem kilku silnych leków przeciwbólowych i na bezsenność, ale w jego organizmie nie stwierdzono alkoholu.

Badania toksykologiczne wykazały natomiast mieszankę silnych leków przeciwbólowych (Vicodinu i Dilaudidu), przeciwlękowego Xanaxu i leku na bezsenność zawierającego zolpidem. Stwierdzono także obecność tetrahydrokannabinolu występującego w marihuanie.

Woods nie wygrał żadnego turnieju od 2013 roku. Od kilku lat cierpiał na przewlekle bóle pleców, był z tego powodu operowany.

