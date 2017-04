Czy Czarnecki to dobry kandydat na szefa PKOl?

Już w sobotę wybory prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Do walki z urzędującym szefem Andrzejem Kraśnickim stanął europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Jednak ponad połowa ankietowanych (56 proc.) uważa, że wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego nie powinien zostać prezesem PKOl. Za tym pomysłem jest 13 proc. badanych, a prawie co trzeci nie ma zdania w tej kwestii.

- Częściej to mężczyźni są przeciwni temu pomysłowi (60 proc. vs 51 proc. kobiet). Wraz ze wzrostem wieku rośnie odsetek osób, które nie popierają tej kandydatury, a jednocześnie spada odsetek tych, którzy nie mają zdania. Wśród osób do 24. roku życia 44 proc. uważa, że Ryszard Czarnecki nie powinien zajmować tego stanowiska, a 41 proc. nie ma opinii, podczas gdy wśród badanych powyżej 50. roku życia tej kandydatury nie popiera 62 proc., a zdania nie ma częściej niż co czwarty - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

I dodaje, że przeciwne objęciu tego stanowiska przez Ryszarda Czarneckiego są też częściej osoby o wykształceniu wyższym (60 proc.), o dochodzie powyżej 5000 zł (69 proc.) oraz badani z miast ponad 500 tysięcy mieszkańców (63 proc.).

Sam Czarnecki zapowiada, że zachowa funkcję wiceprzewodniczącego PE, a funkcję prezesa PKOl sprawowałby społecznie (bez wynagrodzenia). Proponuje on m.in. stworzenie Polskiego Funduszu Olimpijskiego. Dzięki nowym rozwiązaniom firmy sponsorujące sport miałyby możliwość korzystnych odpisów podatkowych.

Wcześniej Ryszard Czarnecki dwukrotnie bez powodzenia startował w wyborach na prezesa PZPN.