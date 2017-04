Lewandowski nie gra z Realem Madryt

Informacje o możliwym pauzowaniu Lewandowskiego w hitowym meczu pojawiły się już wczoraj.

Kontuzja, której Lewandowski nabawił się w meczu z Borussią Dortmund, okazała się poważna i mogła zagrozić udziałowi Polaka w spotkaniu. Dziś te informacje się potwierdziły.

Bad news for @FCBayern - @lewy_official will miss the Match against @realmadrid tonight