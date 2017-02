Węgry: Budapeszt może wycofać się z walki o organizację igrzysk olimpijskich

Foto: By Marc Ryckaert (MJJR) (Own work) [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons

Burmistrz Budapesztu Istvan Tarlos oświadczył, że rozważy wycofanie kandydatury miasta do organizacji letnich igrzysk olimpijskich w 2024 roku, jeśli potwierdzą się informacje o dużym poparciu projektu przeprowadzenia referendum w tej sprawie.