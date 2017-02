Super Bowl - zginęła koszulka najlepszego gracza finału Brady'ego

W niedzielę Super Bowl: New England Patriots kontra Atlanta Falcons

Super Bowl: New England Patriots - Atlanta Falcons 34:28 po dogrywce

39-letni Brady, mający irlandzkie i polskie korzenie (ze strony rodziny matki), po raz czwarty został wybrany najbardziej wartościowym zawodnikiem (2002, 2004, 2015 i 2017). Nikt nie może się pochwalić takim osiągnięciem z graczem noszącym koszulkę z numerem 12.

"Wiem dokładnie, gdzie ją położyłem w szatni po zakończeniu finału. Przypuszczam, że wkrótce będzie można ją znaleźć na eBay (firma prowadząca największy serwis aukcji internetowych na świecie - PAP)" - powiedział dziennikowi "USA Today" sfrustrowany zawodnik, którego żoną jest słynna brazylijska modelka Gisele Buendchen.

Mecz miał niesamowity przebieg - Falcons mający w sezonie zasadniczym najlepszą ofensywę w lidze prowadzili w połowie trzeciej odsłony aż 28:3. Od tego momentu Patriots zaczęli odrabiać straty, a na 57 s przed końcem regulaminowego czasu pojedynku doprowadzili do dogrywki. W niej przyłożeniem popisał się James White.

Patriots to pierwsza ekipa w historii Super Bowl, która odrobiła tak wielką stratę w meczu. To piąty tytuł zespołu (poprzednio w 2002, 2004, 2005 i 2015 roku) trenera Billa Belichicka, który prowadzi New England od 2000 roku.