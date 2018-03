Rządzący pod ścianą, lewica wyciąga tematy światopoglądowe

Pomysł zaostrzenia prawa aborcyjnego postawił PiS w trudnej sytuacji. Na ulice wychodzš zwolennicy liberalizacji przepisów.

Ponad 50 tysięcy uczestników – na tyle warszawski ratusz szacował w pištek liczbę uczestników protestu w stolicy zwišzanego z zaostrzeniem ustawy aborcyjnej. Podobne, chociaż mniej liczne protesty odbyły się w kilkudziesięciu miastach całej Polski. To pierwsza tak liczna seria demonstracji w kraju od czasów lipcowych protestów wokół reformy sšdownictwa. I chociaż skala oraz intensywnoœć była znacznie mniejsza niż wtedy, to i tak PiS jest w coraz bardziej skomplikowanej sytuacji.

„STOP" – transparenty w kształcie czerwonej dłoni z tym hasłem były popularne w trakcie pištkowego protestu. „Nie pomogš wam kordony, gdy suweren jest wkurzony" – to z kolei jeden z okrzyków skandowanych, gdy marsz podchodził przed siedzibę PiS na Nowogrodzkiej, szczelnie ochranianš przez znaczne siły policji. W tłumie ludzie w bardzo różnym wieku, kobiety i mężczyŸni. Nie zabrakło czarnych parasolek, symbolu protestu z jesieni 2016 roku. Nie było za to wyraŸnych akcentów partyjnych, chociaż w przemarszu uczestniczyli licznie politycy opozycji.

Hasło „STOP" odnosi się oczywiœcie do projektu obywatelskiego „Zatrzymaj aborcję", nad którym pracuje Sejm. Zakłada on likwidację możliwoœci przerywania cišży ze względu na wady płodu. W poprzedni poniedziałek po kilkugodzinnej, pełnej emocji dyskusji projekt pozytywnie zaopiniowała Komisja Sprawiedliwoœci i Praw Człowieka. Następny etap to prace w sejmowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Ale jej posiedzenia zostały odwołane, chociaż w planach i tak nie było rozpatrywania projektu.

W œrodowisku pro-life można od dawna spotkać się z opiniš, że PiS gra w Sejmie na czas, a jedyne decyzje w tej sprawie w tej kadencji może podjšć ewentualnie Trybunał Konstytucyjny. Tam znajduje się od jesieni 2017 roku wniosek podpisany przez m.in. posłów PiS i Kukiz'15 w tej sprawie, autorstwa posła Bartłomieja Wróblewskiego z PiS. W listopadzie ubiegłego roku prezes TK Julia Przyłębska mówiła, że rozpoznanie tej sprawy to kwestia „miesięcy". Żadnych oficjalnych informacji w tej sprawie jednak nie ma. – Trudno sobie wyobrazić, że protesty nie powrócš, jeœli to TK, a nie Sejm zdecyduje o aborcji. Nic to PiS nie da – mówi nam polityk opozycji o możliwych scenariuszach na przyszłoœć.

Roœnie za to zniecierpliwienie œrodowisk konserwatywnych wobec partii rzšdzšcej. „Bez dobrej zmiany" – to tytuł tekstu Małgorzaty Rutkowskiej w zwišzanym ze œrodowiskiem ojca Rydzyka „Naszym Dzienniku".

„Skoro w trzecim roku rzšdów Zjednoczonej Prawicy zakres ochrony życia nie zwiększył się ani na jotę, (...) to trzeba zapytać, czy za tym głosowali wyborcy PiS oraz Andrzeja Dudy?" – pyta publicystka w weekendowym wydaniu gazety.

To wszystko stawia partię rzšdzšcš w coraz trudniejszej politycznie sytuacji. Istotne w tym kontekœcie były też podziękowania posłom za poniedziałkowe głosowanie w komisji, które wyraził w komunikacie abp Stanisław Gšdecki, przewodniczšcy Konferencji Episkopatu Polski.

Lewica tymczasem zapowiada kolejne inicjatywy dotyczšce kwestii œwiatopoglšdowych. Barbara Nowacka ogłosiła w pištek rozpoczęcie prac nad kolejnym projektem obywatelskim, tym razem dotyczšcym rozdziału Koœcioła od państwa.