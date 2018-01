Szułdrzyński: Na skraju wojny religijnej i światopoglądowej

Dla Grzegorza Schetyny i Jarosława Kaczyńskiego opłacalne byłoby uczynienie z aborcji głównego tematu sporu. Ale dla Koœcioła byłoby to zabójcze.

Wyrzucenie trzech konserwatywnych posłów z Platformy Obywatelskiej ma znaczenie zdecydowanie wykraczajšce poza robienie wewnętrznych porzšdków w partii opozycyjnej po głosowaniu dotyczšcym aborcji. To poważny krok w kierunku rozpoczęcia w Polsce potężnej wojny cywilizacyjnej, w której religia będzie politycznym orężem.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Dotychczas partie oczywiœcie różniły się w kwestiach obyczajowych, ale w różnych partiach można było znaleŸć polityków, dla których ważnš wskazówkš było nauczanie Koœcioła. W Platformie zawsze istniało konserwatywne skrzydło, dla którego liberalizacja aborcji nie wchodziła w grę, podobnie jak wprowadzenie do ustawodawstwa instytucji małżeństw homoseksualnych. Dlatego to nie sprawy moralnoœci czy œwiatopoglšdu były pierwszorzędnymi cechami różnišcymi partie.

Ale wyrzucenie tak emblematycznych konserwatystów jak Joanna Fabisiak czy Marek Biernacki może oznaczać, że Grzegorz Schetyna postanowił ten stan rzeczy zmienić. A kwestie obyczajowe czy wręcz religijne majš się stać głównš osiš sporu. Oznaczać to będzie nie tylko skręt Platformy w lewo, odcięcie przez Schetynę i wyrzucenie za burtę jego słynnej konserwatywnej kotwicy, ale zarazem wydanie go na pastwę oczekiwań lewicy, dla której obecny stan rzeczy dotyczšcy rozwišzań obyczajowych jest dalece niezadowalajšcy. Przesuwanie się Platformy w lewo prowadzić zaœ będzie do zaostrzenia wojny religijnej.

Co ciekawe, taka wojna byłaby na rękę zarówno Jarosławowi Kaczyńskiemu, jak i Grzegorzowi Schetynie. Kaczyński dostałby bowiem do ręki argument, że walczy nie tylko o większš sprawiedliwoœć społecznš, że walczy z niedobitkami komunizmu, że jego celem jest wolnoœć, suwerennoœć i prawdziwa demokracja, ale też i patriotyzm, tradycja i obrona religii, chrzeœcijańskiego porzšdku œwiata. Z drugiej strony stanšłby Grzegorz Schetyna i jego Platforma Obywatelska, która opowiadałaby się nie tylko za obronš Trybunału Konstytucyjnego, Sšdu Najwyższego, niezależnego sšdownictwa, ale również liberalno-lewicowych postulatów. Takich właœnie jak walka z moralnoœciš utożsamianš przez Koœciół, a więc: wyniesienie na sztandary finansowania przez państwo zapłodnienia in vitro, liberalizację przepisów antyaborcyjnych czy też wprowadzanie małżeństw homoseksualnych. Schetynie też byłoby to na rękę, gdyż tak samo jak Kaczyński, który uzyskałby wyższš, niemal religijnš legitymizację swoich działań, tak lider PO dostałby silniejszy mandat tego, który nie tylko walczy z PiS, ale który wciela idee postępu i emancypacji. W sytuacji, w której opozycja ma poważne kłopoty w przekonaniu wyborców, że jest potrzebna, taka wyższa legitymizacja jest dla Schetyny nie do przecenienia.

Choć wojna religijna może być na rękę politycznym liderom, może jednak być zabójcza dla samej religii, Koœcioła czy – szerzej – ludzi wierzšcych. Uczynienie religii przedmiotem politycznego sporu sprawia bowiem, że chcšc nie chcšc okreœlenie się religijne będzie czytane jako wybór polityczny. A Koœciół stanie się niewolnikiem polityki. Doœwiadczenie uczy bowiem, że upartyjnianie kolejnych dziedzin życia wcale nie sprawia, że polityka staje się lepsza, dewastuje natomiast kolejne obszary życia społecznego. Tak też może stać się ze sferš koœcielno-religijnš.