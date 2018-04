Wielka Brytania: Zakaz protestów przed kliniką aborcyjną

Rada dzielnicy Ealing w Londynie jest pierwszš w Wielkiej Brytanii, która ustanowiła "bezpiecznš strefę" przed klinikš aborcyjnš.

Rada Ealing twierdzi, że bezpieczne strefa o promieniu 100 metrów wokół kliniki Marie Stopes przy ulicy Mattock Lane ochroni osoby korzystajšce z placówki przed "szykanami" ze strony działaczy pro-life.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Pracownicy kliniki od lat mówiš, że sš nękani i zastraszani przez grupy protestujšce na publicznym chodniku przed budynkiem. Podobne sygnały otrzymujš od klientów.

Po konsultacjach i szczegółowym wywiadzie rada Ealing podzieliła zdanie pracowników. W raporcie powołano się na przypadki z 2017 roku. W styczniu pracownicy kliniki zanotowali, że protestujšcy powiedzieli jednej z pacjentek, że jeœli dokona aborcji, "będzie nawiedzana przez swoje dziecko" i że "Bóg jš ukarze". W kwietniu obsługa przyjęła "klientkę zapłakanš po tym, jak została nazwana mordercš, gdy wchodziła do kliniki".

Przeciwko antyaborcyjnym demonstrantom częœć mieszkańców Ealing zawišzała grupę lobbingowš "Sister Supporter". Celem jej działania nie było jednak demonstrowanie przeciwko działaczom pro-life, a lobbing w radzie dzielnicy. - Nie jesteœmy ugrupowaniem proaborcyjnym, nie jesteœmy grupš antyaborcyjnš. Jesteœmy grupš przeciwko nękaniu, które dotyczy kobiet przychodzšcych do legalnego zakładu opieki zdrowotnej - powiedziała telewizji Sky News Anna Veglio-White, założycielka grupy.

Rada Ealing w celu wdrożenia bezpiecznej strefy skorzysta z dokumentu Public Space Protection Orders (PSPO), na mocy którego niektóre obszary mogš zostać wyłšczone z ruchu, a wejœcie na ich teren grozi karš. W odległoœci 100 metrów od kliniki nie będzie można organizować zgromadzeń, wywieszać plakatów czy odtwarzać filmów dotyczšcych aborcji. Strefa została wprowadzona na razie na trzy lata, przy czym po szeœciu miesišcach dokonana zostanie ocena działania.

We wtorek wieczorem pod budynkiem rady zebrali się działacze pro-life, aby modlić się i protestować przeciwko decyzji.

Kolejne bezpieczne strefy wokół klinik aborcyjnych mogš powstać w Birmingham i Portsmouth - tam trwajš już konsultacje w sprawie ich wprowadzenia. Także ministerstwo spraw wewnętrznych analizuje, czy nie należy stworzyć przepisów, które obowišzywałyby w całym kraju. - Chociaż każdy ma prawo do pokojowych protestów, jest całkowicie nie do przyjęcia, by ktoœ czuł się przeœladowany lub zastraszany po prostu za korzystanie z przysługujšcego mu prawa do opieki zdrowotnej i leczenia - powiedziała Amber Rudd, szefowa Home Office.