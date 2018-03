Bogusław Chrabota: Nie wyganiamy kobiet na ulice

Inaczej niż nasi konkurenci i koledzy z ulicy Czerskiej, nie zachęcamy kobiet do demonstrowania. Ale też ich za dzisiejszy protest nie piętnujemy. Uważamy, że każda społeczna aktywnoœć, jeœli nie ma na celu obrażania innych i szkodzenia interesowi publicznemu, jest cenna w kraju niemrawym i œpišcym.

Jednak poszanowanie aktywnoœci obywatelskiej o jedno, zaœ rola prasy - drugie. W „Rzeczpospolitej” uważamy, że prasa powinna rzetelnie relacjonować rzeczywistoœć, a nie jš kreować. Dlatego zostawiamy to innym - politykom, działaczom społecznym, wszelkiego autoramentu aktywistom. Do nich należš zarówno przestrzenie parlamentaryzmu, jak i ulica.

Jeszcze słowo o sprawie, której dotyczy dzisiejszy protest. Poszanowanie obywatelskiego prawa do ekspresji czy demonstracji nie przeszkadza mi osobiœcie opowiadać się po stronie ochrony praw poczętych. Nigdy nie byłem i nie będš zwolennikiem szerokiego prawa do aborcji. Wiem, ile to przynosi łez i nieszczęœcia. Ale to mój prywatny poglšd. Poglšd człowieka wierzšcego, który zarazem przestrzega swój Koœciół przed nadmiernš ingerencjš w kwestie praw obywatelskich. Koœciół musi umieć kształtować krajobraz moralny, ale nie może siłš ingerować w sferę poglšdów ludzi myœlšcych zdecydowanie inaczej. To œcieżka, która zawsze prowadzi na manowce. Wiara i œwieckoœć muszš umieć żyć w pełnej harmonii.

Dlatego jestem zwolennikiem aktualnych przepisów o przerywaniu cišży, które ktoœ nazwał „kompromisem aborcyjnym”. Mšdrze, bo kompromisy leżš w naturze polityki. I zawsze sš lepsze od wojen œwiatopoglšdowych.