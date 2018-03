Protest kobiet w Warszawie. Ratusz: 55 tys. uczestników

18:27

Protestujšcy w Warszawie dotarli pod siedzibę PiS.

18:14

Elżbieta Jakubiak w TVN24 przekonuje, że maszerujšcy w Warszawie na Nowogrodzkš powinni pamiętać, że Kaczyński jako lider partii stara się bronić obowišzujšcego obecnie w Polsce kompromisu aborcyjnego.

18:00

17:55

Ratusz podaje, że w proteœcie w Warszawie bierze udział ok. 55 tys. osób.

17:52

Demonstrujšcy niosš m.in. takie transparenty:

17:48

Tak wyglšda obecnie siedziba PiS.

17:45

Marsz w Warszawie ruszył dalej. Ok. 18 czoło marszu powinno dotrzeć pod siedzibę PiS. Kobiety, które odpaliły race zostały wypuszczone po interwencji posłanki Nowoczesnej Joanny Scheuring-Wielgus - informuje TVN24.

17:34

Marsz w Warszawie cały czas stoi - demonstranci krzyczš w kierunku policjantów "Policyjna prowokacja!" i "Zostawcie je". Słychać też okrzyki "Zdejmij mundur, przeproœ matkę".

17:31

Poseł PO Bartosz Arłukowicz przypomina wszystkim, że "Czarny pištek" ma miejsce również w Szczecinie.

17:29

W okolicach ronda Dmowskiego policja zatrzymała kobiety, które odpalały race. Marsz na chwilę zatrzymał się domagajšc się, by policjanci zostawili demonstrantki.

17:16

17:12

17:06

Takie transparenty widać dziœ na ulicach Warszawy.

16:47

Idšce ulicami Warszawy kobiety krzyczš: "Idziemy po prawo i sprawiedliwoœć"

16:44

Wœród przeciwniczek dzisiejszego protestu jest m.in. była szefowa "Wiadomoœci" Marzena Paczuska:

16:35

Demonstracja pod Sejmem zakończyła się. Teraz - jak stwierdziła jedna z przemawiajšcych na proteœcie - uczestniczki przenoszš się pod "siedzibę zła". Demonstracja ma przenieœć się na ul. Nowogrodzkš, gdzie znajduje się siedziba PiS.

16:34

W XXI wieku nikt nie ma prawa zmuszać kobiety ustawš do rodzenia dzieci - pisze na Twitterze Kamila Gasiuk-Pihowicz.

16:25

W proteœcie bierze udział przewodniczšca Nowoczesnej:

16:22

Pod Sejmem pojawiły się działaczki partii Razem.

16:20

A tak wyglšda "Czarny pištek" w Katowicach:

16:19

W warszawskim proteœcie uczestniczš - zgodnie z zapowiedziami - posłanki Nowoczesnej.

16:18

A we Wrocławiu na rynku demonstranci krzyczš "Wolny wybór!".

16:17

Kobiety protestujš też w Poznaniu, gdzie skandujš "Zatrzymamy piekło kobiet"

16:14

16:10

Pod Sejmem, gdzie rozpoczęła się demonstracja, widać takie transparenty:

16:06

Pod Sejmem sš też politycy.

15:42

Niezależnie od maszerujšcych z ul. Miodowej uczestników protestu - pod Sejmem zbierajš się już osoby, które to właœnie tutaj rozpocznš demonstrację.

15:40

Uczestnicy protestu na Krakowskim Przedmieœciu zatrzymały się przed Koœciołem Œw. Anny.

15:30

Uczestniczki "Czarnego pištku" maszerujš pod Sejm. Słychać okrzyki "wyobraŸ to sobie, kobieta to człowiek". Obecnie protestujšce sš na Krakowskim Przedmieœciu.

15:21

"W pištek 23 marca Nieziemskie Kobiety zakładajš białe ciuchy. Cokolwiek znajdzie się w szafie!" - czytamy na profilu akcji „Biały Pištek” na Facebooku. To alternatywna wobec "Czarnego pištku" akcja organizowana przez œrodowisko pro-life.



15:20

Joanna Kluzik-Rostkowska przekonuje, że Lech Kaczyński nie popierałby zaostrzenia przepisów ws. aborcji.

15:19

Pod Pałacem Arcybiskupim na ul. Miodowej rozpoczęła się demonstracja uczestniczek "Czarnego pištku".

14:52

BBC piszšc o proteœcie w Polsce zwraca uwagę, że od ustawy obowišzujšcej obecnie w Polsce bardziej surowe jest jedynie prawo w Watykanie i na Malcie, gdzie aborcja jest całkowicie zakazana (na œwiecie jest szeœć krajów zakazujšcych całkowicie aborcji). Restrykcyjne prawo aborcyjne obowišzuje też w Irlandii Północnej, San Marino, w Liechtensteinie i Andorze oraz w Irlandii, gdzie jednak w maju odbędzie się referendum, w którym prawdopodobnie Irlandczycy opowiedzš się za złagodzeniem przepisów dotyczšcych aborcji.



14:51

Solidarnoœć z protestujšcymi Polkami wyraziło na Twitterze Amnesty International.

Women’s rights are in danger in #Poland, again. Today, thousands of women will take to the streets to #StopTheBan on abortion. Show your support, stand in #SolidarityWithPolishWomen › https://t.co/h86MBraOyt pic.twitter.com/9qBiIGCJd3