Salwador: Kobieta skazana za aborcję wyszła z więzienia po 15 latach

34-letnia Salwadorka po 15 latach za kratami wyszła z więzienia, do którego trafiła za dokonanie aborcji.

Maira Verónica Figueroa Marroquín została zwolniona w połowie 30-letniego wyroku, który został skrócony o połowę.

Od 1998 roku Aborcja jest w Salwadorze, zdominowanym przez katolików, zakazana w każdych okolicznoœciach. Odpowiedni zapis znalazł się nawet w krajowej konstytucji.

Figueroa zawsze twierdziła, że jest niewinna. Zeznawała, że w 2003 poroniła w domu, w którym pracowała jako pokojówka. Została zabrana do szpitala, aresztowana i ostatecznie skazana za wykonanie aborcji.

W Salwadorze ciężarna kobieta nie jest karana, jeœli do poronienia doszło wskutek jej nieuwagi.

Do stanowego więzienia w Ilopango, niedaleko stolicy San Salwador, odebrać Figueroę przyjechała jej rodzina. - Cieszę się, że jestem z mojš rodzinš. Chcę studiować prawo, aby zrozumieć to, co mi się wydarzyło i pomóc innym kobietom. Mam zamiar zaczšć wszystko od nowa i nadrobić stracony czas - dodała.

AFP

Figueroa jest drugš w tym roku kobietš, której Sšd Najwyższy obniżył wynik za aborcję.

Salwador jest jednym z niewielu krajów na œwiecie, gdzie aborcje sš całkowicie zakazane i objęte ciężkimi sankcjami.

Do więzienia można obecnie trafić nawet na osiem lat, ale w wielu przypadkach skazanie następuje na podstawie przepisów o zabójstwie, za co można trafić do celi nawet na 30 lat. Kraj jest też szczególnie surowy w egzekwowaniu prawa. Lekarze muszš poinformować władze, jeœli dowiedzš się, że jakaœ kobieta próbowała przerwać cišżę. Jeœli nie zgłoszš takiego przypadku, także sami medycy mogš zostać skazani na więzienie.