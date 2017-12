Istota Bożego Narodzenia oczami intelektualistów Jednym z elementów tradycji bożonarodzeniowej są szopki. Pierwszy krakowski konkurs szopek odbył się 21 grudnia 1937 r. Fotorzepa, Piotr Guzik

Wesołych Świąt. Pogodnych Świąt. Zdrowych i szczęśliwych. Świąt (jeszcze) Bożego Narodzenia czy (już) bez-bożnych?

Współczesny adwent zaczyna się w sklepach tuż po Zaduszkach wraz z pierwszymi bożonarodzeniowymi promocjami i bijącymi po oczach świątecznymi dekoracjami. Jego rytm wyznaczają potem Black Friday, Cyber Monday, a wreszcie „ostatni termin, w którym złożenie zamówienia gwarantuje dostawę przed świętami". W tym roku eksperci uprzedzali, że jest to mniej więcej 15 grudnia. Im bliżej Wigilii, tym bardziej groteskowe oferty znajdujemy w skrzynkach pocztowych. „Nie czekaj na Boże Narodzenie, już dziś podziel się z bliskimi świąteczną pizzą!". Nareszcie ktoś śmiało zmierzył się z naszą kulinarną tradycją... Zarazem przed świtem na ulicach wciąż widać sylwetki zmierzających na roraty wiernych – tych dorosłych i tych najmniejszych, którzy bardzo przejęci swoją rolą niosą do kościoła świece w adwentowych lampionach. Jakie są święta, które przychodzą po adwencie rozpiętym między duchowym przeżyciem a polowaniem na promocje? Co wygrywa w polskiej duszy w tych dniach, gdy Kościół wspomina nar...