Chciał się zabić. Szpital nie przeszkodził

Waldemar Rynkiewicz słyszał głosy, które kazały mu się zabić. Rodzice dla bezpieczeństwa umieścili syna w zakładzie zamkniętym. Pół roku temu zapytał pielęgniarkę, czy może pójść do sklepu, na co ta przystała. Kilka godzin potem jego zwłoki znaleziono niedaleko zakładu. Przejechał go pociąg.

Nikt za tę tragedię nie odpowiedział, ani pielęgniarka, ani dyżurujący lekarz, ani ordynator oddziału. Według reporterskiego śledztwa we krwi denata nie wykryto żadnych leków, choć miał je codziennie dostawać. Prokuratura nie potrafi tego wytłumaczyć, jak i tego, gdzie jest głowa Rynkiewicza. Choć widać ją na zdjęciach z miejsca tragedii, potem gdzieś zaginęła.

W drugiej części programu reporterzy wrócą do sprawy dwóch mężczyzn odsiadujących wyrok dożywocia za morderstwo. W 2003 r. kasacje od skazujących wyroków oddalił Sąd Najwyższy. W jednym z programów „Państwo w państwie" ujawniono dowód w sprawie, wskazujący, że mogą być niewinni.