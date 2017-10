Na trzy dni przed świętem Wszystkich Świętych z powodu wichury dostęp do cmentarzy jest utrudniony.

W niedzielę władze Gdańska zdecydowały o zamknięciu aż do odwołania cmentarzy na terenie miasta, a także Parku Oliwskiego.

„Zwracamy się do mieszkańców Gdańska z prośbą o zachowanie ostrożności, a osoby, które chciały dziś przygotować groby bliskich do Wszystkich Świętych, o zmianę planów – apeluje w specjalnym komunikacie Magdalena Kiljan, rzecznik prasowy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. – Prosimy nie wchodzić na cmentarze, do parków oraz zabezpieczyć przedmioty na balkonach, a samochody przestawić w bezpieczne miejsce".

Poniżej dalsza część artykułu

Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej porywy wiatru w tym mieście osiągną nawet 110 km/h.

Stolica Pomorza jest drugim miastem w Polsce, w którym mówi się o konieczności ograniczenia dostępu do nekropolii. W sobotę podobne działania zapowiedziano w Poznaniu, ale ostatecznej decyzji na razie nie podjęto. Władze miasta tłumaczą, że konkretne decyzje mają być podejmowane na bieżąco, w zależności od sytuacji.

Orkan Grzegorz od kilku dni przechodzi przez Polskę. Silnymi wichurami zagrożona jest większość terenów Polski. Do niedzielnego popołudnia strażacy interweniowali blisko 2,5 tys. razy – najczęściej na Dolnym Śląsku, Śląsku, w Wielkopolsce, w Lubuskiem oraz Zachodniopomorskiem. Dwie osoby zginęły.

Prądu nie miało 288 tys. odbiorców. W wyniku wichury zostało uszkodzonych ponad 500 budynków, w tym około 400 mieszkalnych. Skutki wichury usuwa 16,5 tys. strażaków.