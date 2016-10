Chory Hubert szuka rodziny

Hubert ma 2,5 roku. Urodził się jako wcześniak. Miał problemy z sercem, wzrokiem i układem pokarmowym. Cierpi również na zespół krótkiego jelita.

W okresie noworodkowym doszło u niego do wyłączenia funkcji jelita cienkiego, czego konsekwencją było wycięcie jego części. Od tego czasu chłopiec jest karmiony dożylnie. Korzysta ze specjalnej pompy, przez którą można podawać mu pokarm.

Biologiczni rodzice porzucili chłopca, kiedy dowiedzieli się o jego chorobach. Hubert od urodzenia przebywa w Centrum Zdrowia Dziecka. Jego rodziną jest personel szpitala.

W sierpniu lekarze zdecydowali, że może opuścić szpital, bo jego stan jest na tyle dobry, że nie wymaga już pobytu w lecznicy.

Wtedy po raz pierwszy rozpoczęto poszukiwania rodziny dla chłopca. Po medialnych apelach do CZD zgłosiły się osoby, które chciały pomóc dziecku, a jedna z rodzin chciała go nawet adoptować. Jednak wycofała się w ostatniej chwili.

Teraz poszukiwania rodziny dla dziecka zaczęły się na nowo. A czasu jest mało. Decyzją sądu rodzinnego chłopiec musi opuścić szpital, bo nie wymaga stałego leczenia.

Powinno to nastąpić w ciągu dwóch tygodni. Opiekunowie Huberta ze szpitala zaczęli więc ponownie szukać osób, które mogą zaopiekować się chorym chłopcem.

Co będzie jeśli nie uda się znaleźć rodziców dla dziecka? Trafi on do placówki opiekuńczej w Ełku, gdzie przebywają chore dzieci.

- Dla każdego dziecka zmiana miejsca zamieszkania jest szokiem. Zwłaszcza, jeśli w tym nowym miejscu ma dużo opiekunów. Każde dziecko przecież chce mieć kogoś, kogo pokocha i kto będzie tylko dla niego - mówi Maryla Podębska, pielęgniarka i prezeska fundacji Dzieci Żywione Inaczej w TVN24.

Celem fundacji jest poprawa warunków życia chorych dzieci, tak, by mogły zdrowo się rozwijać i bawić. Organizuje ona spotkania oraz grupy wsparcia rodziców chorych dzieci, podczas których mogą dzielić się swoim doświadczeniem i wzajemnie się wspierać.

Fundacja Dzieci Żywione Inaczej organizuje również specjalistyczne szkolenia, które pomagają rodzicom i opiekunom organizować dziecku opiekę poza murami szpitala, jak również udziela wsparcia finansowego na zakup potrzebnych leków i sprzętu, który nie jest refundowany z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Maryla Podębska wierzy, że mimo krótkiego czasu jaki dał sąd, uda się znaleźć Hubertowi nowych rodziców.

- W naszej klinice mieliśmy wiele dzieci porzuconych, lecz większość z nich znalazła rodzinę. Wierzę, że Hubert też taką rodzinę znajdzie – dodaje pielęgniarka.

W sprawie adopcji Huberta można kontaktować się z Kliniką Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu tel. 22 815 12 14 lub 22 815 74 64.