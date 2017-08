Polska: ziemia obiecana dla imigrantów

Marta Kindler: Przyczyn jest wiele. Z reguły są one bardzo pragmatyczne. Karta Polaka traktowana jest nieco instrumentalnie, co zresztą zrozumiałe. Jest ona gwarantem łatwego wjazdu do Polski, dostępu do rynku pracy; dzięki niej imigranci mogą dostać wizę krajową, uprawniającą do wielokrotnego przekraczania granicy. Posiadając Kartę Polaka, mamy dostęp do opieki zdrowotnej czy możliwość założenia własnej działalności gospodarczej na takich samych warunkach jak Polacy. Ponadto upraszcza ona drogę do uzyskania obywatelstwa, o które z kartą w ręku można się ubiegać już po roku pobytu w naszym kraju.Jeśli chodzi o imigrantów z rzeczywistych środowisk polonijnych w krajach byłego Związku Sowieckiego, to jest to możliwe. Natomiast jeśli chodzi o emigrację z Ukrainy, która w tej chwili jest dla Polski najważniejsza, to czynnikiem decydującym jest czysty pragmatyzm.Są dwie drogi. Po pierwsze, wykazując – poprzez stosowne dokumenty – polskie korzenie. Po drugie, wykazując zaangażowanie w działalności środowisk polonijnych. W drugim przypadku pojawia się jednak ryzyko występowania nadużyć. Dokumenty potwierdzające nasze zaangażowanie na rzecz Polonii można bowiem zdobyć na czarnym rynku.Różnie z tym bywa. Odbyłam ciekawą rozmowę z imigrantami z Ukrainy, którzy mówili, że przyjezdny przebywający w Polsce przez rok nie ma za bardzo motywacji, by zostać tu na stałe. Świat stoi otworem. Ale jest też wielu Ukraińców, którzy wcześniej osiedlili się na podstawie zezwolenia na pobyt tymczasowy, obecnie są tu na stałe, nawiązali w Polsce więzi, wysłali do szkoły swoje dzieci, mają pracę, więc są tutaj zakotwiczeni. Polska dla przyjezdnych ze wschodu jest pod wieloma względami atrakcyjna.To zależy od konkretnych ludzi. Środowisko imigrantów ze wschodu jest bardzo zróżnicowane. W zeszłym roku mieliśmy w Polsce ok. 30 tys. studentów z Ukrainy, którzy zwykle po ukończeniu uczelni płynnie wchodzą na rynek pracy.Większość przyjezdnych trafia do Polski bez Karty Polaka: podejmują się prac sezonowych, domowych, takich jak sprzątanie czy opieka nad dziećmi i osobami starszymi, pracują też na budowie. Część z nich stara się o pozwolenie o pracę. Często mamy tu jednak do czynienia z quasi- -legalnością.Nie do końca. Takie osoby starają się utrzymać pozory legalności. Wjeżdżają do kraju legalnie, ubiegają się o umowę o pracę, a potem ją podpisują. Ale bardzo często, mając podpisaną jedną umowę, jednocześnie pracują w innych miejscach.Jeśli chodzi o asymilację, to najszybciej przebiega ona w przypadku młodych osób, które mają polskie korzenie i skończyły w Polsce szkołę. Gorzej bywa z osobami starszymi. Wprawdzie nasze kultury i języki są podobne, słowiańskie, ale zmiana kraju jest dla nich trudnym doświadczeniem. Całe swoje życie przeżyły poza Polską; trudno jest im nauczyć się nowego języka, nawiązać więzi.