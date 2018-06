Bangladesz: Szkoła nadziei, czyli jak pomóc dzieciom z autyzmem

Bizneswoman Thauhida Sultana założyła w Bangladeszu placówkę po doświadczeniach z chorym siostrzeńcem.

Rodzice nigdy nie są gotowi na informację, że ich dziecko może nie być w pełni zdrowe i szczęśliwe, a wiadomość, że ma autyzm, jest szczególnie przerażająca. Istnieje jednak wiele sposobów, w jaki edukacja specjalna może pomóc poprawić jakość życia dzieci cierpiących na zaburzenie ze spektrum autyzmu (ASD – Autism Spectrum Disorder). Szkoła Unique Gift Foundation w Saidpurze, w północnym Bangladeszu, jest wsparciem dla rodzin dzieci autystycznych.

Unique Gift Foundation jest organizacją non profit założoną w 2012 roku. Jej misja polega na wspieraniu dzieci z autyzmem poprzez uczenie ich wykonywania codziennych czynności i uniezależnienia się od pomocy rodziców lub innych osób. Ta szkoła była pierwszą placówką w pełni przeznaczoną dla dzieci autystycznych, otwartą w regionie Nilphamari, gdzie edukacja stoi na najwyższym poziomie w kraju. Od stolicy Bangladeszu, Dhaki, dzieli ją 400 km.

Miliony czekają na pomoc

Założycielką szkoły jest bizneswoman Thauhida Sultana, która wychowywała się w tym regionie. Zdecydowała się na to po doświadczeniach z autystycznym siostrzeńcem. Była też świadkiem cierpień innych rodziców, mających dzieci dotknięte chorobą. Pamięta rodzinę, która chowała autystyczne dziecko przed gośćmi, związując je i zamykając w pokoju.

Raport UNICEF z 2014 roku szacuje, że specjalne potrzeby edukacyjne lub upośledzenia ma w Bangladeszu od 1,4 do 1,75 proc. dzieci. W sumie to aż 10 milionów najmłodszych. W raporcie zauważa się, że pozostaje wiele do zrobienia w zakresie pełnego egzekwowania ich praw. Wielu rodziców z obawy lub wstydu ukrywa zaburzenia swoich dzieci.

W 2001 roku szpitale w Bangladeszu zaczęły stosować udokumentowany medycznie system diagnozowania dzieci autystycznych. Za cechę charakterystyczną autyzmu można uznać deficyt w zakresie umiejętności społecznych, mowy lub komunikacji niewerbalnej, a także zachowania powtarzalne.

Na świecie jedno na 160 dzieci cierpi na zaburzenia ze spektrum autyzmu i przez to bywa przedmiotem dyskryminacji. Według WHO terapia behawioralna i programy szkoleniowe dla rodziców mogą jednak przezwyciężyć te trudności, pozytywnie wpływając na dobre samopoczucie i jakość życia.

Dwa razy w roku Unique Gift Foundation organizuje programy szkoleniowe dla nauczycieli w zakresie rozwoju, odżywiania, psychologii i terapii. Nauczyciele się dowiadują, jak określać indywidualne potrzeby każdego ucznia. Oprócz przedmiotów teoretycznych szkoła proponuje zajęcia z zabaw ruchowych, socjalizacji poprzez rozmowę, sztukę i muzykę. Uczniowie uczą się także dzielić swoimi przekąskami, jeździć na rowerze, czesać, przygotowywać książki i torby, korzystać z toalety, modlić i wielu innych rzeczy.

– Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu rzadko lubią kontakt z rówieśnikami – mówi dyrektor szkoły Rubayatul Islam. – Mogą się łatwo zdenerwować i zacząć bójkę, a nauczyciel musi je wtedy uspokajać.

Cenne słowo „mama"

Historie uczniów szkoły Unique Gift Foundation pokazują, że mogą się nauczyć, jak się przystosować.

Dziewięcioletni Nurul wymagał mnóstwa uwagi od swych rodziców. – Tłukł naczynia i inne rzeczy w swoim zasięgu, jeśli nie odpowiadaliśmy na jego wołanie. Nie przejmowaliśmy się jego zachowaniem, myśląc, że z tego wyrośnie – mówi ojciec Nurula. Zapisał go do szkoły, gdy miał sześć lat. – Wdawał się w bójki, krzyczał i gryzł inne dzieci. W końcu wezwał mnie dyrektor i poprosił, abym zabrał syna ze względu na jego nienormalne zachowanie – wspomina jego ojciec. Rodzice przenieśli Nurula do szkoły Unique Gift Foundation. Rok później nie był już niesforny czy rozdrażniony, ale spokojny i przyjaźnie nastawiony do swoich kolegów z klasy.

Trzyletnia Afia cierpiała na upośledzenie mowy i zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Zazwyczaj była milcząca i odizolowana. – Okazywanie jej miłości i przyjaźni połączone z profesjonalną pomocą psychologa zmieniło jej zachowanie. Afia bawi się teraz z innymi dziećmi i potrafi wymówić takie słowa jak „mama" i „woda" – mówi nauczycielka Sohana Akhter.

Wzór dla innych

Szkołę finansuje głównie Sultana, rodzice płacą jedynie niewielką kwotę na utrzymanie placówki, w której jest obecnie 33 uczniów, 17 nauczycieli i 8 osób personelu. Wielu mieszkańców Nilphamari i okolic, planujących założenie szkoły dla dzieci autystycznych, często odwiedza tę placówkę, by poznać stosowane tu metody.

Fundacja zamierza wybudować w tym regionie wioskę dla dzieci z autyzmem, wyposażoną w nowoczesny szpital, laboratoria komputerowe, a także ośrodki psychoterapii, place zabaw i pokoje dla gości.

tłum. d.s.

www.uniquegiftbd.com/index

uegiftbd.com/index