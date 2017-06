Z medialnym gadżetem rodzi się łatwiej?

Na forach internetowych dla przyszłych mam kwitnie handel gadżetami popularnych stacji telewizyjnych. Szukają ich przede wszystkim te, które planują nie szczepić swoich dzieci. Ale nie tylko. Fama o tym, jakoby personel lepiej traktował "medialne" mamy, rozpowszechnia się także wśród tych, którym daleko do antyszczepionkowych przekonań.

Tak chce zrobić Agnieszka, która jest w siódmym miesiącu ciąży. Szuka gadżetów popularnej stacji telewizyjnej. Już teraz zamieściła takie ogłoszenie w Internecie. – Jestem przekonana, że lekarze i personel medyczny, mając na uwadze swoje dobre imię, będą bardziej skupieni na pracy – tłumaczy, dlaczego szuka gadżetów, które mogą świadczyć o tym, że cała akcja porodowa będzie nagrywana. – Słyszałam o przypadku rodzącej wyposażonej w magnetofony i małą kamerę z logo znanej stacji. Lekarze i położne obchodziły się z nią jak z jajkiem, bo bali się, że akcja porodowa zostanie pokazana w jednym z programów interwencyjnych – tłumaczy.

Media wykorzystała podczas swojego porodu także Marta. I jak się okazuje, był to dobry pomysł. – Poród się przedłużał, ale nikt się nie kwapił, żeby zrobić mi cięcie. Zadzwoniłam do koleżanki, która pracuje w telewizji. Wzięła kolegę z kamerą i przyjechali do szpitala. Cesarkę zrobili mi od razu – tłumaczy.

Po co to robią? – Na porodówkach rodząca kobieta nie jest partnerem dla lekarzy i położnych. Nie są respektowane ich prawa, jest brak szacunku, godności, intymności rodzących kobiet – mówi Karolina Piotrowska z Fundacji Lepszy Poród, która trzy lata temu prowadziła akcję społeczną pod tym tytułem. Jej zdaniem to, że zamiast skupiać się na rodzeniu, zajmują się szukaniem gadżetów, świadczy o strachu ciężarnych kobiet przed polskimi szpitalami położniczymi.

O ekstremalnych przypadkach donoszą media. Tak było na początku listopada: jedna z pacjentek szpitala w Starachowicach rodziła martwe dziecko bez pomocy medycznej. Akcja porodowa odbywała się na podłodze. Po nagłośnieniu sprawy do szpitala weszły kontrole, a personel stracił pracę. Teraz przyszłe matki mówią: dość. Chcą być traktowane podmiotowo podczas porodu. Szukają sposobów, by lekarze i położone ich szanowały.

Zarzuty kobiet potwierdzał raport NIK z lipca ubiegłego roku, który mówił, że w żadnym z kontrolowanych oddziałów nie były zachowane standardy opieki okołoporodowej. Zakładają one m.in. uzyskanie dobrego stanu zdrowia matki i dziecka przy ograniczeniu do niezbędnego minimum interwencji medycznych. W kontrolowanych szpitalach ich skala była nawet wyższa niż przed wejściem w życie w 2012 r. standardów opieki okołoporodowej i często kilkakrotnie przewyższała średnią w innych rozwiniętych krajach.