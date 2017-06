Hiszpania: Zatrudnię dziewczynę bez chłopaka

Ogłoszenie wywołało oburzenie w Hiszpanii - wiele osób sugerowało, że jest ono seksistowskie: nie tylko wskazuje na preferowanie przy zatrudnianiu kobiet ze względu na ich wygląd, ale zawiera również sugestie, że bar chce zatrudniać singielki.

W ogłoszeniu można bowiem przeczytać, że pracodawca "nie chce mieć do czynienia z chorymi z zazdrości chłopakami, którzy będą się w nim pojawiać o 5 nad ranem, by zabrać do domu swoją dziewczynę", a także takich, którzy będą chcieli kontrolować potencjalną barmankę.

"To są nasze warunki - piszemy wprost. Jeśli wam nie odpowiadają - nie traćcie czasu i nie aplikujcie o tę pracę" - takimi słowami kończy się ogłoszenie.

Julio Granado, menadżer baru odpowiedzialny za zatrudnianie nowych pracownic, usunął już kontrowersyjną ofertę pracy z Facebooka i Instagrama, po tym jak spadła na niego fala krytyki.

- Byłem obrażany, nazywany seksistowską świnią, a nawet gorzej, grożono mi śmiercią - twierdzi we wpisie umieszczonym na Facebooku. Przeprasza jednocześnie wszystkich, którzy poczuli się obrażeni treścią ogłoszenia, ale utrzymuje, że miał powody, by stawiać takie wymagania kandydatkom do pracy.

- Nie chcemy, aby dziewczyny pracowały pod okiem swoich zazdrosnych chłopaków - mówi. I dodaje, że takie przypadki zdarzały się w przeszłości co prowadziło do kłótni w barze.

Mężczyzna zwraca również uwagę, na nierówne traktowanie płci. - Możemy stawiać warunki dotyczące fizyczności mężczyznom i wtedy nikt nic nie mówi - twierdzi.