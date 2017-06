Łódzkie ma budżet obywatelski

W województwie łódzkim ruszyła dziś pierwsza edycja budżetu obywatelskiego. Do podziału przez mieszkańców jest 5 mln zł.

"Budżet Obywatelski to nowa propozycja, której celem jest włączenie mieszkańców województwa do decydowania o przeznaczeniu części jego budżetu na wybrane przez nich zadania. Chcemy także, poprzez realizację wspólnych projektów społecznych zwrócić uwagę mieszkańców na nasz region, naszą wspólną ojczyznę" – tłumaczy zarząd województwa.

Zarząd podkreśla, że dzięki pomysłowości i kreatywności mieszkańców chce zrealizować przedsięwzięcia, które pozwolą na nowo ukazać obszary współpracy i umocnić wspólnotowe więzi. "Mamy też nadzieję na wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej i przynależności do blisko 2,5 mln społeczności Ziemi Łódzkiej" – wyjaśniają urzędnicy.

Od dziś do końca czerwca mieszkańcy województwa mogą zgłaszać swoje pomysły dotyczące regionu. Łódzkie w budżecie obywatelskim podzielono na pięć subregionów.

Są to subregion północny, czyli powiaty: kutnowski, łowicki, zgierski, łęczycki. Z kolei subregion wschodni obejmuje powiaty miejski Skierniewice oraz skierniewicki, rawski, brzeziński, tomaszowski, opoczyński.

Subregion południowy to powiat miejski Piotrków oraz powiat piotrkowski, radomszczański, bełchatowski, łódzki wschodni

Subregion zachodni obejmuje powiaty poddębicki, zduńskowolski, pabianicki, łaski, sieradzki, wieruszowski, wieluński, pajęczański, a ostatni subregion obejmujący powiat-miasto Łódź.

Zgłoszenie propozycji zadania będzie można przesłać drogą elektroniczną lub pocztową, albo osobiście złożyć w Urzędzie Marszałkowskim. Poza tym pomysłodawca musi zebrać podpisy co najmniej 50 mieszkańców danego subregionu i dołączyć je do formularza z opisem zadania. Dolna wartość projektu wynosi 10 tys. zł, a górna - 300 tys. zł.

Urzędnicy czekają na zgłoszenia o charakterze ponadlokalnym, czyli takie, które mieszczą się w granicach kompetencji samorządu województwa. Chodzi zwłaszcza o projekty społeczne, prozdrowotne, kulturalne, edukacyjne, sportowe, turystyczne i ekologiczne.

Do połowy sierpnia Urząd Marszałkowski dokona weryfikacji pod względem formalnym zgłoszonych pomysłów, a miesiąc później zostanie ogłoszona lista dopuszczonych do głosowania projektów.

Głosowanie rozpocznie się 1 października. Do 22 października będzie można to zrobić pisemne, a do 31 - internetowo. Głosować na konkretne projekty będą mogli tylko mieszkańcy danego subregionu, w którym je zgłoszono. Ogłoszenie wyników urzędnicy zapowiadają do 30 listopada.

Więcej informacji na temat Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego można znaleźć na stronie internetowej www.bo.lodzkie.pl.