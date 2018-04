Piątek trzynastego: Przesądy pozwalają nam zrzucić winę na los

Rozmowa: dr hab. Anna Weronika Brzezińska, etnolog i antropolog kultury z UAM w Poznaniu

Rz: Pištek trzynastego kojarzy się z pechem, a właœnie w ten dzień odbędzie się losowanie półfinałów piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dlaczego akurat pištek i liczbę 13 uważamy za pechowe?

Anna Weronika Brzezińska: Tłumaczeń na pechowoœć tego dnia jest kilka. Jedno z popularnych przekonań wišże to z historycznš datš aresztowania templariuszy we Francji, co spowodowało upadek tego zakonu. Miało to miejsce właœnie w pištek trzynastego. Sš też próby tłumaczenia zwišzane z numerologiš. W tarocie karta oznaczona numerem 13 jest bowiem poœwięcona œmierci, co ma oznaczać przykre konsekwencje dla tego, który jš wycišgnie. We Włoszech takim pechowym dniem jest wtorek siedemnastego.

Jakš rolę majš współczeœnie pištki trzynastego?

W naszej kulturze, nie tylko polskiej, bo wiara w pechowoœć tego dnia funkcjonuje także w œwiadomoœci Niemców, Francuzów, Anglików czy Amerykanów, traktujemy tę datę trochę z przymrużeniem oka. Choć jeœli wydarzy nam się coœ nieprzyjemnego – złamiemy paznokieć, potkniemy się, zgubimy coœ, czegoœ zapomnimy – to zdarza się nam stwierdzić: „No tak, przecież jest pištek trzynastego, mogłem się tego spodziewać". Zamiast przyjšć, że czasami takie rzeczy po prostu się zdarzajš albo że sami jesteœmy sobie winni, próbujemy te niepowodzenia tłumaczyć czymœ zewnętrznym. I choć wiara lub niewiara w pištek trzynastego niczego nie zmienia w naszym życiu, to jednak potrzebujemy takich dni, które rozbijajš naszš codziennoœć i pozwalajš zrzucić winę za coœ na los.

Idšc tropem przesšdów, jak przygotować się na pecha?

W naszej kulturze za zabezpieczenie przed nieszczęœciami czy niwelujšce skutki niepożšdanych zdarzeń losowych sš uznawane np. czerwona wstšżeczka lub czterolistna koniczyna.

Jak to się stało, że czarny kot czy czterolistna koniczyna zaczęły funkcjonować w kulturze jako symbole szczęœcia i nieszczęœcia?

Z dobrymi znakami, amuletami jest jak np. z jazdš na rowerze. Boimy się upadku, więc zakładamy kask. Boimy się nieszczęœcia, bierzemy ze sobš czterolistnš koniczynę. Takich znaków jest wiele – sš to pierœcionki, obršczki, kolory, a nawet jakieœ symbole religijne, które majš chronić dom przed powodziš czy burzš. Poddajšc się biegowi życia i majšc œwiadomoœć, że nie mamy wpływu na wiele rzeczy, które mogš się wydarzyć, próbujemy jakoœ się zabezpieczać i kumulować dobro, które chcielibyœmy zatrzymać. A w chwili zagrożenia czy poczucia lęku, majšc ten przedmiot przy sobie, wiemy, że nie jesteœmy sami w nieszczęœciu. Żyjemy ze œwiadomoœciš, że coœ gdzieœ działa na naszš korzyœć. Natomiast co do czarnych kotów, to dajmy im już spokój, bo te zwierzęta i tak majš pod górkę w naszej kulturze, więc nie dorzucajmy im z każdym pištkiem trzynastego kolejnego pecha.