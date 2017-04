Wielka Brytania: Szkoła zabiera konsole z domów uczniów

Londyńska King Solomon Academy, jedna z najlepszych szkół w Wielkiej Brytanii w porozumieniu z rodzicami uczniów zabiera należące do uczniów konsole do gier - wszystko po to, aby zmobilizować ich do nauki i poprawić wyniki egzaminów - o sprawie pisze "The Independent".