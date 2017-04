Warszawa: Na ulicy będą promować rodziny

Towarzyszyć mu będzie zbiórka pieluch, środków pielęgnacyjnych i mleka dla niemowląt z domów samotnej matki. Organizatorami marszu są obie warszawskie diecezje.

- Naszym głównym celem jest podkreślenie roli życia, małżeństwa i rodziny - mówi ksiądz Robert Wielądek duszpasterz rodzin diecezji warszawsko-praskiej.

Podkreśla, że marsz powinien być czasem radości i ukazywania piękna ludzkiego życia. Podczas niego przypomniane zostanie nauczanie o życiu, małżeństwie i rodzinie trzech papieży: Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka.

Tegoroczny marsz poprzedzą msze święte w obu warszawskich katedrach. W archikatedrze św. Jana Chrzciciela Eucharystii o godz. 11 będzie przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Jej uczestnicy na zakończenie będą mogli przyjąć błogosławieństwo indywidualne lub całej rodziny.

Z kolei mszy św. w katedrze św. Floriana na Pradze, która także odbędzie się o godz. 11 będzie przewodniczył bp Kazimierz Romaniuk.

Po zakończeniu tej mszy wierni wyruszą w kierunku pl. Zamkowego, gdzie ok. godz. 12.40 spotkają się z uczestnikami mszy z katedry na Starym Mieście.

Zanim Marsz Świętości Życia ruszy Krakowskim przedmieściem słowo do uczestników wygłosi kardynał Nycz. - Biorąc udział w Marszu przyczyniamy się do wielkiej promocji świętości życia. Jan Paweł II uczył byśmy byli zdeterminowani i gotowi bronić każdego życia poczętego i każdego człowieka – wtedy, gdy jest malutkim dzieckiem i gdy jest stary i chory – mówi kard. Nycz.

Zdaniem abp. Henryka Hosera XII Marsz Świętości Życia jest wyjątkową okazją, żeby podziękować Bogu za to, że nas obdarzył życiem.

– Bóg jest jedynym źródłem życia i to życie nam przekazuje – podkreśla biskup warszawsko-praski i zachęca, by opowiadać się za życiem, także wtedy, gdy coraz bardzie rozpowszechnia się cywilizacja śmierci.

- Obrona ludzkiego życia to główny cel marszu. Drugi to promocja życia, małżeństwa i rodziny, a trzeci – to ewangelizacja – dodaje ks. Robert Wielądek.

- Podczas marszu zbierane będą pieluchy, kaszki i artykuły pielęgnacji niemowląt – mówi s. Senta Krajza, kierownik Domu Samotnej Matki w Chyliczkach oraz Zielonce. W Zielonce mieszkają obecnie trzy matki z siódemką małych dzieci.

Z pomocy placówki w Chyliczkach rocznie korzysta kilkanaście kobiet w ciąży i z małymi dziećmi, które znajdują tam mieszkanie i opiekę. - Zwykle zebrane w czasie marszu pampersy i inne artykuły wystarczą na 2-3 miesiące funkcjonowania Domu Samotnej Matki - mówi siostra Senta.

Marsz Świętości Życia przejdzie z pl. Zamkowego, Krakowskim Przedmieściem do bazyliki Świętego Krzyża, gdzie zakończy się ok. godz. 13